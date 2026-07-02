Arrau e informe de Contraloría sobre Steinert: “Valoramos mucho la labor que realizó la exministra”

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, se refirió a la conclusión de la Contraloría sobre su antecesora, Trinidad Steinert, que excedió sus facultades al solicitar, mediante un oficio, información específica de funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI).

Arrau conversó con la prensa desde La Moneda y, en primera instancia, señaló que “no nos vamos a referir o emitir juicio de valor sobre informes de Contraloría”.

Según consignó T13, el secretario de Estado sostuvo que “nosotros valoramos mucho la labor que realizó la exministra Steinert, la labor que realiza Contraloría. En lo propio, por supuesto, que revisamos estos informes y hemos sido extremadamente cuidadosos en mantener el rol de coordinación estratégica que le da la ley al Ministerio de Seguridad Pública”.

Sobre eso último añadió que “así se lo manifestamos al fiscal nacional, a los jefes de la policía”.

“Nosotros estamos en ese rol, de coordinación estratégica, de apoyo, de supervisión en muchas cosas, pero efectivamente en materia investigativa hay otros organismos que son los encargados”,indicó.

Agregó: “reitero, voy a agradecer lo que hizo ella y los subsecretarios anteriormente. En lo particular, siempre, como lo hemos hecho, ser muy cuidadosos con el mandato legal, como lo dice el mismo informe sobre la unidad estratégica, se está cumpliendo, lo estamos ejecutando”.

“Nos ajustamos al rol de coordinación estratégica de este ministerio. Lo que le hemos manifestado a todos los organismos que participan en este ecosistema de seguridad pública”, remarcó, consignó el medio citado.