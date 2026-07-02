Home Nacional "arrau e informe de contraloría sobre steinert: “valoramos mucho l..."

Arrau e informe de Contraloría sobre Steinert: “Valoramos mucho la labor que realizó la exministra”

El titular de Seguridad sostuvo que “nosotros estamos en ese rol, de coordinación estratégica, de apoyo, de supervisión en muchas cosas, pero efectivamente en materia investigativa hay otros organismos que son los encargados”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Arrau e informe de Contraloría sobre Steinert: “Valoramos mucho la labor que realizó la exministra”

El ministro de SeguridadMartín Arrau, se refirió a la conclusión de la Contraloría sobre su antecesora, Trinidad Steinert, que excedió sus facultades al solicitar, mediante un oficio, información específica de funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI).

Arrau conversó con la prensa desde La Moneda y, en primera instancia, señaló que “no nos vamos a referir o emitir juicio de valor sobre informes de Contraloría”.

Según consignó T13, el secretario de Estado sostuvo que “nosotros valoramos mucho la labor que realizó la exministra Steinert, la labor que realiza Contraloría. En lo propio, por supuesto, que revisamos estos informes y hemos sido extremadamente cuidadosos en mantener el rol de coordinación estratégica que le da la ley al Ministerio de Seguridad Pública”. 

Sobre eso último añadió que “así se lo manifestamos al fiscal nacional, a los jefes de la policía”.

“Nosotros estamos en ese rol, de coordinación estratégica, de apoyo, de supervisión en muchas cosas, pero efectivamente en materia investigativa hay otros organismos que son los encargados”,indicó. 

Agregó: “reitero, voy a agradecer lo que hizo ella y los subsecretarios anteriormente. En lo particular, siempre, como lo hemos hecho, ser muy cuidadosos con el mandato legal, como lo dice el mismo informe sobre la unidad estratégica, se está cumpliendo, lo estamos ejecutando”. 

“Nos ajustamos al rol de coordinación estratégica de este ministerio. Lo que le hemos manifestado a todos los organismos que participan en este ecosistema de seguridad pública”, remarcó, consignó el medio citado. 

Contraloría concluye que exministra Steinert excedió atribuciones al solicitar información a la PDI
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Contraloría concluye que exministra Steinert excedió a...

De acuerdo al ente fiscalizador, la otrora ministra de Seguridad se extralimitó en sus labores al pedir a la PDI antecedentes detallados sobre funcionarios que, además, participaban en una investigación penal en curso.

Leer mas
Vanguardia
Rostros de Nuestro Pueblo: la inédita exposición fotog...

Con una propuesta en blanco y negro, que ya tuvo una primera incursión en una muestra presencial, el fotógrafo y habitante de Villarrica, Franco Alessandrini, esta vez plantea una nueva forma de concebir una exposición: Instagram.

Leer mas
Nacional
Incendios forestales: Conaf llama a la prevención fren...

La directora ejecutiva, Aída Baldini, instó a la población, especialmente a los habitantes de las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía, a evitar el uso del fuego bajo cualquier circunstancia.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
19
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/