Qué hacer en Santiago: los mejores panoramas para disfrutar durante julio

Julio trae una variada oferta de panoramas para disfrutar el invierno en la capital. Experiencias de realidad virtual, actividades familiares, ferias gastronómicas, conciertos gratuitos, festivales temáticos y encuentros culturales forman parte de la programación de este mes.

Si aún no sabes qué hacer en Santiago, aquí encontrarás algunos de los mejores panoramas para disfrutar solo, en pareja, con amigos o en familia durante este mes en la Región Metropolitana.

Qué hacer en Santiago: experiencias inmersivas y actividades para disfrutar en familia

Lucid Dreams VR: Almas Perdidas

Dirección: Metropolitan Santiago, Costanera Sur S.J.E. de Balaguer 5600, Vitacura, Región Metropolitana.

Disponible hasta el 18 de julio en Metropolitan Santiago, esta experiencia de realidad virtual transporta a los participantes al interior de una antigua mansión embrujada, donde deberán descubrir los secretos que esconden sus oscuros pasillos.

La actividad utiliza tecnología VR Free Roam, lo que permite recorrer físicamente cada espacio del escenario virtual, interactuar con objetos usando las manos y resolver distintas pistas a medida que avanza la historia. La experiencia tiene una duración aproximada de 25 minutos y está diseñada para dos jugadores, por lo que puede disfrutarse acompañado.

Es una experiencia que combina terror, aventura e inmersión, ideal para quienes buscan un panorama diferente durante las vacaciones de invierno.

Vacaciones de invierno en MUT

Dirección: MUT, Avenida Apoquindo 2730, Las Condes, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago durante las vacaciones de invierno, el Mercado Urbano Tobalaba (MUT) preparó una programación gratuita especialmente pensada para niños y niñas. Hasta el 5 de julio, el espacio ofrecerá actividades creativas que invitan a jugar, leer y aprender en familia.

La propuesta incluye talleres de lectura, espacios para dibujar, juegos de madera y distintas actividades de manualidades organizadas junto a Tepu Juguetes. Las actividades se desarrollan en el piso -3 del MUT, entre las 11:00 y las 19:30 horas, y son completamente gratuitas, aunque requieren inscripción previa debido a los cupos limitados.

Qué hacer en Santiago: panoramas gastronómicos y culturales para recorrer durante julio

Expo CAV 2026

Dirección: Espacio Riesco, Avenida El Salto 5000, Huechuraba, Región Metropolitana.

Expo CAV 2026 regresa con una nueva edición que reunirá a más de 50 viñas chilenas. El evento se realizará los días 23, 24 y 25 de julio en Espacio Riesco, convirtiéndose en uno de los panoramas gastronómicos más importantes del invierno.

Durante tres jornadas, los asistentes podrán recorrer los distintos stands, conocer viñas y degustar vinos de marcas como Concha y Toro, Santa Rita, Undurraga, Montes, Casa Silva, Tarapacá, Ventisquero, Veramonte, Matetic, Morandé, Cono Sur, Errazuriz y muchas otras presentes en el line up de este año.

La feria funcionará entre las 12:00 y las 21:00 horas. La jornada del 23 de julio será exclusiva para socios de CAV y clientes Itaú, mientras que los días 24 y 25 de julio estarán abiertos al público general.

Lluvia de Libros en GAM

Dirección: GAM, Av. Libertador Bernardo O’Higgins 227, Santiago, Región Metropolitana.

Llega al GAM la 4ª edición de Lluvia de Libros llega al Centro Cultural Gabriela Mistral con un panorama gratuito para toda la familia. El evento se realizará el sábado 4 y domingo 5 de julio, reuniendo a editoriales independientes y amantes de los libros en pleno corazón de la capital.

Durante ambas jornadas, los visitantes podrán recorrer una feria con una amplia selección de libros de distintos géneros, conocer novedades de las editoriales y descubrir nuevos autores.

La actividad se desarrollará entre las 11:00 y las 18:00 horas en la Plaza Central del GAM y contará con entrada liberada.

Mercado de Invierno en MUT

Dirección: MUT, Av. Apoquindo 2730, Las Condes, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago durante julio, el Mercado de Invierno del MUT regresa los días 25 y 26 de julio con una feria que reunirá a productores locales, gastronomía de temporada y distintas propuestas para disfrutar el invierno. Con entrada liberada, el evento invita a recorrer una selección de emprendimientos enfocados en alimentos artesanales y productos frescos.

Entre los expositores habrá verduras orgánicas, miel, quesos, pan de masa madre, charcutería, calugas artesanales y otros productos locales, ideales para conocer nuevos sabores y apoyar a pequeños productores.

Además, esta edición contará con el Festival de la Sopa, una celebración dedicada a uno de los platos más tradicionales del invierno.

Qué hacer en Santiago: eventos gratuitos para los amantes de la música y la cultura japonesa

Rainbow Decora Fest

Dirección: Fundación Cultural Casa de los Diez, Av. Santa Rosa 179, Santiago, Región Metropolitana.

Si te gusta la cultura japonesa y el estilo kawaii, el Rainbow Decora Fest será uno de los panoramas más coloridos del mes. El evento se realizará el sábado 25 de julio, reuniendo a fanáticos del estilo Decora y la moda Harajuku en una jornada llena de creatividad.

La actividad se desarrollará entre las 12:00 y las 19:30 horas en la Fundación Cultural Casa de los Diez y durante el festival habrá stands de emprendimientos, ilustraciones, accesorios, moda, espacios fotográficos, música y diversas actividades pensadas para toda la comunidad amante de la estética pastel.

Además, contará con un desfile de moda Harajuku y la participación de comunidades como Team Decora Chile, Team Decora Paws y Decora Kei Chile.

Concierto gratuito de música clásica

Dirección: Parroquia Santa Filomena, Santa Filomena 315, Región Metropolitana.

El sábado 25 de julio, a las 17:00 horas, se presentará la Orquesta Sinfónica Juvenil de Puente Alto, que interpretará un repertorio compuesto por la Sinfonía N.º 5 en do menor, Op. 67 de Ludwig van Beethoven y la obertura de El barbero de Sevilla, de Gioachino Rossini.

El concierto se realizará en la parroquia Santa Filomena, a pasos del Metro Patronato. La actividad forma parte del ciclo Tardes Musicales, iniciativa que busca acercar la música sinfónica a toda la comunidad en un espacio patrimonial, con acceso gratuito.