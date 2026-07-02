Zelenski anuncia respuesta por ataque masivo de Rusia: “De eso no hay duda”

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, prometió que responderán al ataque masivo lanzado por Rusia durante la pasada madrugada sobre la capital del país, Kiev. Este dejó una veintena de muertos y cerca de 90 heridos.



“Rusia recibirá una respuesta por el ataque de hoy contra Kiev; de eso no hay duda”, adelantó el mandatario ucraniano desde Darnitsia, uno de los distritos de Kiev que han sido objetivo de estos bombardeos, informó la agencia RBC.



“Estamos a favor de una paz justa, de un fin justo a la guerra. Mientras no la haya, estamos a favor de respuestas justas”, argumentó Zelenski. Para él este tipo de ataques no son más que un intento desesperado de su homólogo ruso, Vladimir Putin, de hacer creer a su opinión pública que está ganando la guerra.

“Le teme al caos y necesita demostrar su poderío militar”

“Le teme al caos. Y necesita demostrar su poderío militar. No tiene la fuerza necesaria en el campo de batalla. Y lo demuestra con estas acciones. Eso es lo que está sucediendo”, indicó. Apuntó también que estos ataques llegan en un momento en el que Rusia tiene por delante unas elecciones parlamentarias.



“Tiene elecciones en septiembre (…) Necesita una sociedad unida que apoye a su ‘Rusia Unida’, allí hay un solo partido, por tanto, una sola Rusia”, dijo Zelenski, haciendo un juego de palabras con el nombre del partido de Putin.



Zelenski apuntó que Putin “entiende perfectamente que puede intimidar a la gente y simplemente aniquilar a la población civil” con este tipo de operaciones militares. “Quiere demostrar a su población que Rusia está ganando”, ha apuntado, según recoge la agencia Ukrinform.



Las Fuerzas Armadas rusas volvieron a lanzar durante la pasada madrugada un ataque a gran escala sobre diferentes partes de Ucrania, si bien Kiev centró gran parte de estos bombardeos, para los que se han empleado hasta 500 drones y más de 70 misiles balísticos, denunció Zelenski.



