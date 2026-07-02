Lugares turísticos en Chile: descubre 5 tenedores libres imperdibles entre la Región Metropolitana y Valparaíso

Si estás recorriendo la zona central del país y buscas lugares turísticos en Chile donde también puedas disfrutar una buena experiencia gastronómica, los tenedores libres son una excelente alternativa.

Desde Santiago hasta Viña del Mar, existen restaurantes que ofrecen buffets con gastronomía peruana, comida asiática, carnes y mariscos para comer sin límites.

Además de visitar algunos de los principales atractivos de la Región Metropolitana y la Región de Valparaíso, puedes complementar el recorrido con estos restaurantes que destacan por su variedad de preparaciones y por ofrecer una experiencia ideal para compartir en familia, con amigos o en pareja.

Qué hacer en Santiago: tres tenedores libres para disfrutar sin límites

Perú Mágico Tenedor Libre

Dirección: Av. Pedro de Valdivia 3323, Ñuñoa.

Especializado en gastronomía peruana, este buffet ofrece ceviches, carnes, platos criollos, postres y una amplia variedad de preparaciones. Es una de las alternativas más populares para quienes buscan tenedores libres en Santiago.

Ok Panda

Dirección: Avenida Ismael Valdés Vergara 836, Santiago Centro.

Considerado uno de los tenedores libres más conocidos de la capital, ofrece comida asiática, sushi, carnes, mariscos, ensaladas y postres. Su ubicación, a pasos del Parque Forestal y Bellavista, lo convierte en un panorama ideal después de recorrer el centro de Santiago.

Parrilla Libre Buenos Aires

Dirección: Libertad 37, Santiago Centro.

Para los amantes de la carne, este restaurante ofrece una experiencia de parrilla libre inspirada en la tradición argentina, con distintos cortes y acompañamientos para disfrutar sin límites.

Qué hacer en Valparaíso: dos tenedores libres para visitar cerca del mar

Perla del Mar

Dirección: Plaza Francisco Vergara 191, Viña del Mar.

Este buffet internacional destaca por ofrecer una gran variedad de preparaciones, incluyendo comida china, sushi, mariscos, pastas, ensaladas y postres. Es uno de los tenedores libres más reconocidos de la Ciudad Jardín.

Pisco Mar

Dirección: 5 Poniente, entre 1 y 2 Norte, Viña del Mar.

Especializado en gastronomía peruana, Pisco Mar ofrece un buffet con ceviches, mariscos, arroz chaufa, lomo saltado y otros platos tradicionales. Además, el restaurante es pet friendly y se ha convertido en una de las alternativas favoritas para quienes visitan Viña del Mar.

Una ruta gastronómica por la zona central

Estos cinco tenedores libres demuestran que la Región Metropolitana y la Región de Valparaíso cuentan con una amplia oferta para quienes buscan comer sin límites. Ya sea durante una escapada de fin de semana o unas vacaciones, combinar lugares turísticos en Chile con una buena experiencia gastronómica puede transformar cualquier viaje en un panorama inolvidable.