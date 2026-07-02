Extraditan desde Colombia a líder del Tren de Aragua imputado por el crimen de Ronald Ojeda

Las autoridades colombianas extraditaron este jueves a Chile a Dayonis Junior Orozco Castillo, alias “Botija”, uno de los líderes del Tren de Aragua, imputado por el crimen del exteniente venezolano, Ronald Ojeda, e investigado por su presunta participación en el homicidio del oficial de Carabineros, Emmanuel Sánchez, en 2024.



Agentes de la Policía Nacional de Colombia entregaron a Orozco a funcionarios de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) de Santiago de Chile, quienes lo trasladaron en un vuelo de la Fuerza Aérea chilena.



El reo, de doble nacionalidad colombiana y venezolana, permanecía bajo custodia de las autoridades colombianas desde su detención en abril de 2024 en Popayán, al sur de Bogotá. Esto tras un operativo llevado a cabo con la coordinación de estos dos países, así como con las autoridades de Perú, según recoge la emisora Caracol.



El Tribunal Supremo falló a favor de la extradición al considerar que los delitos que se le imputan -por el asesinato del carabinero Emanuel Sánchez Soto- carecen de carácter político.



El crimen ocurrió el 10 de abril de 2024, cuando el uniformado intentó frustrar un hurto que, según las autoridades chilenas, habría sido cometido por Orozco junto a otras cuatro personas.

Preparación de juicio oral

Su llegada coincide con el inicio de la audiencia de preparación del juicio oral en contra de 20 imputados y detenidos presuntamente vinculados a una célula del Tren de Aragua por el secuestro y homicidio de Ronald Ojeda.