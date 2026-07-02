Qué hacer en Concepción: ruta por las mejores pastelerías artesanales

Concepción se ha convertido en un destino imperdible para quienes disfrutan de la pastelería artesanal, desde tortas tradicionales hasta croissants personalizables y preparaciones caseras, la ciudad ofrece una amplia variedad de cafeterías y pastelerías donde cada receta destaca por su sabor.

Si aún no sabes qué hacer en Concepción, esta ruta reúne algunos de los mejores lugares para disfrutar de un antojo dulce mientras recorres la ciudad.

Qué hacer en Concepción: descubre pastelerías con tortas artesanales y recetas tradicionales

La Catalina Pastelería

Dirección: Arturo Prat 211, 4070565 Concepción, Bío Bío.

Si buscas qué hacer en Concepción La Catalina Pastelería es una de las mejores alternativas para disfrutar de repostería artesanal.

En este local pet friendly, destacan preparaciones como el Carrot Cake con frosting de queso crema, el Profiterol de Pistacho, la Tarta de Chocolate y Naranja, la Tarta de Limón Menta, el clásico Tiramisú y el Mousse de chocolate de leche con avellanas. También ofrece opciones tradicionales como queques, galletas de pistacho y alfajores sin azúcar.

Además el local prepara tortas artesanales por encargo, entre ellas la Torta Catalina, Carrot Cake, Tres Leches, Lúcuma, Chocolate, Amapola Frambuesa y Amor, ideales para celebraciones o para compartir en familia.

Panaderia SP

Dirección: Ongolmo 470, Concepción, Bío Bío.

El local destaca por ofrecer recetas clásicas que se han convertido en las favoritas de quienes buscan un antojo dulce.

Entre sus preparaciones destacan la Torta Amor en sus versiones de mermelada y frambuesa natural, además de clásicos como la Torta Manjar Nuez, Crema Manjar, Tres Leches, Selva Negra, Crema Moca y Piña.

Además de su variedad de tortas, Panadería SP cuenta con una completa oferta de productos de panadería, pasteles y otras preparaciones dulces.

@panaderiasanpablo Torta amor!❤️ simplemente irresistible🤤 ¿Ya la probaste?👀 Cuentanos en los comentarios con quien compartirias un pedazo😍 📍Visitanos en Ongolmo 470, Concepcion 📲 Pedidos a WhatsApp +56968970630 ♬ sonido original – Panaderia SP

Qué hacer en Concepción: postres personalizados y dulces para todos los gustos

La Croissantería

Dirección: Libertador Gral. Bernardo O’Higgins 465, Concepción, Bío Bío.

Sus preparaciones se elaboran con masa de hojaldre y se rellenan completamente con ingredientes elegidos al gusto.

Entre las opciones destaca el Croissant Clásico, que permite escoger dos toppings y una salsa, mientras que el Croissant Premium incorpora tres toppings y una salsa. Los clientes pueden combinar ingredientes como crema pastelera, crema chantilly, crema de pistacho, crema de maracuyá, crema de manjar, plátano, kiwi, frutillas, mango, Oreo, granola, Bon o Bon y chocolate en rama, además de salsas como Nutella, chocolate, pistacho, maracuyá, leche condensada y manjar.

Además, el local ofrece la posibilidad de agregar extras como frutas, cremas, salsas o incluso un Ferrero Rocher, convirtiéndose en una alternativa ideal para quienes buscan disfrutar de una pastelería personalizada en Concepción.

@lacroissanteriacl 🥐 Todos estos croissants los encuentras en Concepción. 🤤 Bienvenido a La Croissantería, el lugar donde los croissants rellenos son los verdaderos protagonistas. ❤️ 📍 Te esperamos en O’Higgins 465, Galería Italia, Concepción. ¿Ya probaste el que más te gusta? 👀 Etiqueta a esa persona con la que vendrías por un cafecito y un croissant. ♬ sonido original – LaCroissanteria

Bocca Dulce

Dirección: Avenida San Sebastián 956, local 01, Boulevard El Aromo, Concepción, Bío Bío.

Si buscas qué hacer en Concepción y eres amante de la pastelería artesanal, tienes que visitar Bocca Dulce. Este local destaca por elaborar tortas 100% caseras, ofreciendo una amplia variedad de dulces para disfrutar en el momento.

Entre ellos cheesecakes, kuchenes, tortas por porción, rollos de canela, galletón relleno de ganache, volcanes de chocolate con manjar, queques, además de postres individuales y una selección de dulces chilenos. También cuentan con bandejas de bocados dulces ideales para celebraciones y reuniones.