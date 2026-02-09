Condenan a 20 años de cárcel a magnate chino de Prodemocracia en Hong Kong

La Justicia de Hong Kong sentenció al activista prodemocracia y magnate de los medios Jimmy Lai a 20 años de prisión por conspiración con fuerzas externas y publicaciones sediciosas.

El veredicto afectó también a sus compañías: Apple Daily Limited, Apple Daily Printing Limited y Apple Daily Internet Limited. Asimismo, el Tribunal Superior de Hong Kong las clasificó como sediciosas.

La corte condenó a Lai y a las tres entidades por conspiración para publicar material sedicioso y coludir con fuerzas extranjeras. Por otra parte, Lai recibió otra condena individual.

Los magistrados sentenciaron a seis ex altos cargos del diario con penas de entre 6 años y 9 meses y 10 años de cárcel. Mientras tanto, otros dos activistas recibieron 7 años y 3 meses.

El proceso iniciado en 2023 concluyó en una vista de diez minutos. Sin embargo, Lai ya había sido arrestado en diciembre de 2020 bajo la ley de seguridad nacional de Beijing.

En abril de 2021 fue condenado a 5 años y 9 meses por fraude y protesta no autorizada. En consecuencia, varios opositores también recibieron penas de cárcel.

Reacción de China

El portavoz Lin Jian afirmó que “Jimmy Lai es ciudadano chino” y que sus acciones “socavaron el principio de ‘un país, dos sistemas'”, poniendo en peligro la seguridad nacional.

Además, aseguró que Lai “merece un duro castigo” y defendió que Hong Kong es una sociedad regida por el Estado de derecho.

El Gobierno central apoyó a las autoridades de Hong Kong en la defensa de la seguridad nacional. Finalmente, pidió a otros países “respetar la soberanía de China” y “no interferir en asuntos internos”.

Contexto

Jimmy Lai se convirtió en símbolo de la persecución contra la oposición política en Hong Kong, tras las protestas masivas de 2019 contra el Gobierno de Carrie Lam.

Por su parte, la actuación de las autoridades chinas recibió críticas internacionales, incluidas las de la Unión Europea y Human Rights Watch, tras la declaración de culpabilidad en diciembre de 2025.