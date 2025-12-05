Home Nacional "conductor que atropelló mortalmente a una joven en valparaíso que..."

Conductor que atropelló mortalmente a una joven en Valparaíso quedó en prisión preventiva

La víctima, de 19 años, fue impactada por el vehículo de pasajeros cuando cruzaba la calle en un paso de cebra en la intersección de avenida Playa Ancha con calle Alcalde Barrios. El chofer de la locomoción colectiva quedó detenido tras dar positivo por cocaína y marihuana.

Patricia Schüller Gamboa
Conductor que atropelló mortalmente a una joven en Valparaíso quedó en prisión preventiva

El Juzgado de Garantía de Valparaíso determinó que el conductor de un microbús, que este jueves atropelló y causó la muerte de una joven estudiante universitaria en el sector de Playa Ancha, en Valparaíso, quedara en prisión preventiva.

Este viernes se desarrolló en el Juzgado de Garantía de Valparaíso la audiencia de formalización de cargos, donde la Fiscalía imputó el delito de conducción bajo el efecto de sustancias estupefacientes y psicotrópicas con resultado de muerte, bajo el contexto de la Ley Emilia.

El fiscal Andrés Domínguez expuso en la instancia que el jueves, a eso de las 7:30 horas, Paloma Ulloa Arancibia fue atropellada por un bus de la locomoción colectiva que era conducido por el imputado identificado con las iniciales A.F.M.B., quien no respetó el derecho preferente de la peatón y además estaba bajo los efectos de la droga.

Producto de ello, la joven murió a causa de un politraumatismo compatible con un accidente de tránsito.

Debido a lo anterior, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva del imputado, lo que fue acogido por la magistrada Sylvia Quintana, al considerar que “la causa basal del fallecimiento de la víctima es que el conductor del automóvil que la atropelló no respetó el derecho preferente de paso”.

También se tuvo en consideración que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y existe peligro de fuga debido a la gravedad del delito que se le imputa.

En consecuencia, el acusado ingresó al Centro Penitenciario Valparaíso y se fijó en 120 días el plazo de la investigación.

Mientras la audiencia se desarrollaba, vecinos y estudiantes se manifestaron en el lugar exacto en que ocurrió el fatal atropello. Los movilizados exigían mayores medidas para resguardar a los peatones.

Source Texto: Aton/Foto: T13
Patricia Schüller Gamboa

Patricia Schüller Gamboa
12
