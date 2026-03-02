Conductor termina incrustado dentro de una casa de Renca: indagan si consumió alcohol

Un conductor chocó y terminó con su vehículo incrustado al interior de una vivienda en la comuna de Renca, dejando a dos personas lesionadas. Además, tanto el chofer como una mujer que se encontraba en el domicilio resultaron afectados tras el impacto.

El accidente ocurrió durante la noche del domingo en la caletera de la Costanera Norte, a la altura de calle Caupolicán. En ese contexto, y por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control del automóvil, impactó el muro de una casa y luego ingresó parcialmente al inmueble.

En el interior del domicilio se encontraban dos familias de nacionalidad haitiana al momento del choque. Como consecuencia, una de las residentes resultó afectada y fue trasladada a un centro asistencial con lesiones leves y un cuadro de shock nervioso.

El conductor, en tanto, debió ser rescatado por personal de Bomberos que llegó con equipos especializados. Posteriormente, fue atendido en el lugar para evaluar su condición.

Por otra parte, testigos y personal médico indicaron que existirían signos de consumo de alcohol por parte del chofer. En ese sentido, este antecedente será relevante para determinar eventuales responsabilidades.

El oficial de ronda Occidente, Matías Aliaga Valdés, confirmó esta situación. Asimismo, las autoridades activaron los procedimientos correspondientes tras el hecho.

El conductor es un ciudadano venezolano mayor de edad, con RUT provisorio en Chile y sin antecedentes policiales. De igual forma, se estableció que el vehículo no mantiene encargo por robo.

Finalmente, se realizarán exámenes toxicológicos para esclarecer las circunstancias del accidente y establecer responsabilidades. Por ahora, las diligencias continúan en desarrollo.