Confederación del Transporte de Carga pide modernización en cita con futuro ministro De Grange

El presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga, Sergio Pérez, valoró la disposición al diálogo de la futura autoridad: “Fue una reunión muy positiva, donde pudimos presentar formalmente a nuestro gremio y plantear con claridad la agenda que consideramos prioritaria para el transporte de carga. Chile necesita una legislación moderna que promueva la competitividad, la innovación tecnológica y una logística eficiente, acorde a los desafíos del comercio exterior y del crecimiento económico”.

Patricia Schüller Gamboa
El futuro ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, sostuvo este lunes un encuentro con parte del directorio de la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC) en la Oficina del Presidente Electo (OPE).

Durante la cita, el gremio expuso la necesidad de avanzar en una ley de transporte que permita modernizar el sector y enfrentar los desafíos de competitividad, innovación tecnológica y logística.

“El transporte de carga es un pilar estratégico para el desarrollo del país. Por eso creemos fundamental avanzar en una ley que entregue certezas, fomente la formalidad, promueva la incorporación de nuevas tecnologías y fortalezca la cadena logística en su conjunto”, agregó.

Finalmente, la CNTC reiteró su disposición a colaborar técnicamente con el futuro ministerio en materias de infraestructura, seguridad e integración, subrayando que el sector está preparado para aportar en el diseño de políticas públicas.

