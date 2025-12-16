Congreso aprueba la Ley Jacinta: Conoce las nuevas exigencias para obtener licencias de conducir

La Cámara de Diputados aprobó este martes de forma unánime, con 137 votos a favor y en su tercer trámite constitucional, la Ley Jacinta, normativa que hace efectiva la exigencia de contar con aptitudes para conducir vehículos motorizados.

La iniciativa se originó en memoria de Jacinta González, menor de tan solo cinco meses que falleció en el 2022, debido a un accidente provocado por una persona de 80 años que padecía cáncer en etapa IV.

Según informó Radio Biobío, la diputada Erika Olivera (Demócratas), impulsora del proyecto, destacó que “lo que busca esta nueva ley es que toda persona, de cualquier edad, que conduzca en nuestro país cuente con las condiciones necesarias de salud para hacerlo”.

“Aquí no hay discriminación, hay responsabilidad: quien conduce debe estar en condiciones físicas y psíquicas adecuadas para hacerlo. Es lo mínimo que se puede pedir”, sostuvo.

Entre los puntos más relevantes de esta ley se encuentra que quienes postulen a una licencia deberán presentar una declaración jurada, donde aseguren no padecer enfermedades que afecten sus capacidades físicas, mentales o psicomotoras.

También, se ordena la creación de un reglamento que estandarice los exámenes médicos y psicotécnicos en todo el país, los cuales podrían ser realizados por personal de salud capacitado, bajo la supervisión de un médico.

Por su parte, respecto al transporte de menores en motos, se prohibirá llevar niños entre el conductor y el manubrio, y se fija en 12 años la edad mínima para que un menor pueda viajar como acompañante. A la vez, se exige el uso de casco certificado y la posibilidad de apoyar los pies en los estribos.

Asimismo, la ley fortalece el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales, de la siguiente manera:

Fallecimiento: de 300 a 600 UTM.

Lesiones: de 200 a 400 UTM.

Con la iniciativa se reducen los plazos de pago a 7 días en caso de fallecimiento, entregando mayor dignidad y apoyo oportuno a las familias.En la misma línea, se incorpora al Código del Trabajo un fuero laboral de un mes para madres y padres trabajadores que enfrenten el fallecimiento de un hijo.