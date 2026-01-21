Home Nacional "congreso despacha a ley reajuste del sector público y elimina nor..."

Congreso despacha a ley reajuste del sector público y elimina norma de “amarre”

Con la iniciativa, los funcionarios públicos recibirán desde el próximo mes un reajuste de 3,4% nominal escalonado, donde a partir de diciembre de 2025 habrá un alza del 2% en los sueldos, que se pagará de forma retroactiva; y en junio los salarios subirán otro 1,4%.

Leonardo Medina
Luego de una compleja tramitación legislativa, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó este miércoles a ley de la República el proyecto de reajuste del sector público, pero sin la controvertida norma de “amarre”.

La iniciativa en su tercer trámite constitucional fue aprobada en su tercer trámite constitucional, y con ello, los funcionarios públicos recibirán desde el próximo mes un reajuste de 3,4% nominal escalonado. 

Concretamente, a partir de diciembre de 2025 habrá un alza del 2% en los sueldos, que se pagará de forma retroactiva; y en junio de este año los salarios subirán otro 1,4%.

Eso sí, la denominada norma de “amarre”, con la que el Gobierno buscaba “proteger” la estabilidad laboral de los trabajadores públicos, quedó fuera de la ley.

Según consignó Emol, y luego de la votación, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, manifestó que “el reajuste se ha aprobado hoy día, finalmente. Esto va a permitir que los trabajadores del sector público reciban el reajuste y los beneficios económicos asociados”.

Además, detalló que “se han aprobado más de 130 artículos en materias muy diversas e importantes para el país. Como por ejemplo, la posibilidad de que gobiernos regionales puedan financiar proyectos de empresas públicas. La norma de teletrabajo, que ha sido uno de los elementos fundamentales de la Mesa del Sector Público, también ha sido aprobada hoy”. 

En cuanto al rechazo de la norma de “amarre”, el secretario de Estado sostuvo que esta medida pretendía “evitar arbitrariedades y aumentar la transparencia cuando no se renovara una contrata, que son más de 280 mil personas en el gobierno central”, apuntando a que su eliminación se vincula con “un tema comunicacional”.

De igual forma, remarcó que la parte “medular” del proyecto “se ha aprobado”, y en cuanto al financiamiento del reajuste, señaló que “está debidamente especificado en el informe financiero y por tanto no existiendo esta norma, lo que prima es el informe financiero”

“Por ende, las posibilidades de financiar el reajuste de la forma que se ha financiado siempre, siguen vigentes”, subrayó.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton

Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

