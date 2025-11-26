Conmovedora despedida a matrón que murió en choque frontal en autopista Los Andes

En el choque frontal de alto impacto protagonizado este martes por dos vehículos a la altura del kilómetro 24 de la ruta 60CH, de la autopista Los Andes, Región de Valparaíso, fallecieron tres personas, dos argentinos y un chileno, y dos menores de edad quedaron con lesiones graves.

En el auto con patente chilena viajaba un matrón.

Según consignó 24Horas, tres instituciones de la Región de Valparaíso emitieron emotivos comunicados para despedir al trabajador llamado Silas Cruz de Oliveira y destacar su impecable labor.

Desde el Servicio de Salud Aconcagua expresaron su “más profundo pesar por el lamentable fallecimiento de nuestro compañero y amigo”.

“Como profesional de nuestra red, Silas se distinguió por su vocación de servicio, responsabilidad y profundo respeto hacia usuarios, usuarias y equipos de trabajo”, enfatizaron, agregando que “su disposición permanente a colaborar, su calidad humana y su compromiso con la salud pública representan el espíritu que inspira nuestro quehacer institucional”, indicó.

“Enviamos nuestras sinceras condolencias a su familia, amistades y compañeros por su partida. Como institución, nos unimos en este dolor y acompañamos con respeto y cariño a sus seres queridos en este difícil momento”, cerró.

Mientras que del Colegio de Matronas y Matrones de Chile también dio a conocer su “más profundo pesar por el fallecimiento de nuestro colega”.

“Gracias a quien en vida fuiste, nos dejas el corazón lleno de amor y enseñanzas. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amistades y colegas”, agregaron.

Finalmente, el Servicio de Neonatología del Hospital San Camilo de San Felipe aseguró que “despertamos con una noticia que nos rompe el corazón“.



“Con profunda tristeza nos despedimos de Silas Cruz de Oliveira, un colega, un amigo y un ser humano extraordinario. Nos unimos al dolor de su familia, amigos y de todos quienes tuvieron el privilegio de conocerlo”, señalaron.



“Silas fue mucho más que un matrón en nuestra Neonatología: fue luz en los días difíciles, apoyo constante para su equipo y un cuidador incansable para cada prematuro que pasó por sus manos. Su forma respetuosa, su humildad, su espíritu colaborador y su enorme vocación marcaron nuestras vidas de una manera que nunca olvidaremos”, manifestaron.



“Hoy despedimos a alguien que no solo trabajó con nosotros, sino que dejó una huella profunda en cada rincón del servicio y en cada uno de nuestros corazones. Gracias por tu entrega, tu cariño y tu ejemplo. Tu partida duele, pero tu legado queda para siempre”, concluyeron, consignó 24Horas.