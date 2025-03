Conoce los 5 ciberdelitos que más afectan a los adultos mayores y cómo prevenirlos

En un contexto en el que la interacción con la tecnología es cada vez más frecuente se observa que además de ofrecer beneficios para todos los grupos etarios, también presenta riesgos significativos.

Un blanco muy recurrente son los adultos mayores, que al utilizar herramientas digitales en su vida diaria, también se convierten en objetivo de las amenazas online, como estafas que se dirigen exclusivamente a su grupo etario y aprovechan que no están tan familiarizados con estos entornos digitales para llevar adelante engaños.

“La tendencia, según el FBI con datos del Internet Crime Complaint Center (IC3), indica que 88 mil personas mayores de 60 años en Estados Unidos perdieron más de 3,1 mil millones de dólares en fraudes a través de Internet. Es importante promover la ciberseguridad entre la población adulta mayor, con estrategias adecuadas que les permitan navegar el mundo digital de manera segura y confiable. Conocer estos fraudes es el primer paso paraprevenirlos y proteger a esta población cada vez más digitalizada”,comenta Camilo Gutiérrez Amaya, jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.

Los 5 principales ciberdelitos que afectan a los adultos mayores y a los que este grupo tiene que prestar especial atención son:

Estafas por correo electrónico (phishing): Su objetivo es inducir a la descarga de un archivo o hacer clic en algún enlace potencialmente malicioso. Estos correos buscan despertar alegría o preocupación para que los usuarios reduzcan su atención y no sospechen, lo que los hace muy efectivos para los cibercriminales.

Si se recibe un correo con la promesa de haber ganado algún premio o una oferta (alegría), una amenaza de que una cuenta se bloqueará, o de una deuda (preocupación), se debe pensar dos veces antes de hacer clic en un enlace o descargar un archivo. Si bien el phishing puede venir de supuestas entidades bancarias, de gobierno o marcas comerciales, siempre que se reciba una noticia que altere nuestras emociones e implique una acción (ya sea visitar un sitio, descargar archivos o brindar información) se debe prestar atención y validar la fuente antes de actuar.

El siguiente es un caso por correo electrónico de las llamadas “estafa de soporte técnico”:

Desde ESET aclaran que el phishing no solamente llega por correo electrónico, sino que puede llegar por sistemas de mensajería como WhatsApp, Telegram, Instagram, e incluso mensajes de texto. Debajo un ejemplo de engaño por SMS.

2. Llamadas telefónicas fraudulentas: Delincuentes que se hacen pasar por técnicos o familiares en apuros. Siguiendo la premisa de que “al entrar la emoción se va la razón”, es importante guardar la calma y, en ninguna circunstancia, proporcionar información personal o de personas cercanas al interlocutor.

3. Estafas en la web y redes sociales: Ofertas falsas, enlaces maliciosos, perfiles fraudulentos o mensajes sospechosos. Es usual utilizar algún buscador web como Google para encontrar productos o marcas y hacer clic en los primeros resultados, ya que se confía que estos están relacionados con los sitios oficiales, pero esto no siempre es así y se debe prestar atención. Muchos delincuentes clonan sitios oficiales y pagan publicidad para aparecer en los primeros resultados de las búsquedas de los usuarios. Por otra parte, en las redes, existen perfiles de marcas o Marketplace con ofertas tentadoras, pero no siempre estos perfiles son verdaderos. Muchos ciberdelincuentes clonan perfiles de redes sociales para compartir ofertas que luego terminan en estafas. Por esta razón, si se ve un perfil de una red social que ofrece un producto a un precio sorprendentemente bajo, antes de avanzar en una compra, se debe validar la identidad, prestar atención a la cantidad de seguidores, observar qué tan activa está la cuenta, y analizar los comentarios de usuarios.

Además, tener cuidado frente a mensajes de texto, WhatsApp u otros medios de mensajería que buscan, como el phishing, estimular emociones y alentar a su víctima a proporcionar información confidencial o a hacer clic en enlaces maliciosos. También, está el secuestro de cuentas mediante estafas, en los cuales los cibercriminales se hacen pasar por agentes de los servicios de cuentas, como WhatsApp, y solicitan a su víctima un código de verificación que termina siendo la puerta de entrada para que el cibercriminal pueda tomar control de la cuenta de su víctima.

4. Secuestro de cuentas: La comodidad de utilizar las mismas contraseñas facilita a los ciberatacantes el acceso a diversas cuentas de servicios en la red. Es importante que estas no sean las mismas ni triviales para todos los servicios, ya que si un atacante logra acceder a una cuenta, lo más probable es que intente acceder al resto de las cuentas, y si las contraseñas son iguales, tendrán acceso automático a todos los servicios. Existen softwares especializados como KeePass para almacenar contraseñas y no tener que recordarlas.

5. QRs en acción: Los códigos QR son utilizados tanto para ver menús en restaurantes, compartir contactos o incluso para realizar pagos, es por lo que es importante prestar atención a estos códigos, ya que redirigen a algún sitio y no siempre legítimos. En el último tiempo se han detectado algunas estafas mediante el uso de códigos QR. Por esta razón, es muy importante estar seguros de qué estamos escaneando antes de hacerlo. Por supuesto, se trata de advertir que estos códigos pueden redirigirnos a sitios maliciosos.

Entre las recomendaciones prácticas para estar protegidos, ESET destaca el no compartir datos sensibles. Evitar brindar información bancaria o personal por teléfono, email o redes sociales, y siempre verificar la identidad del remitente. Además, usar contraseñas seguras, crear contraseñas únicas y robustas (una combinación de letras, números y símbolos, y guardarlas en un gestor de contraseñas si es necesario). A su vez, mantener sistemas operativos y aplicaciones actualizados para prevenir vulnerabilidades, y activar el doble factor de autenticación (2FA) en cuentas importantes como correo electrónico, sesiones bancarias y redes sociales. Por otro lado, tener cuidado con los enlaces, no hacer clic en enlaces de origen dudoso, incluso si parecen venir de personas conocidas. En cuanto a la seguridad, tener instalado un software de seguridad y escanear periódicamente los dispositivos. También evitar redes Wi-Fi públicas, no realizar transacciones bancarias o acceder a información sensible en conexiones públicas.

“La educación y la concientización son puntos clave para el cuidado de la información, sin importar la edad. En caso de ser un adulto mayor, y alguna de las recomendaciones o la misma tecnología te sobrepasa técnicamente, lo ideal es buscar alguien que te pueda acompañar, ya sea un familiar o allegado experimentado, o bien un técnico reparador de pc de confianza”, recomienda Gutiérrez Amaya de ESET Latinoamérica.

ESET también comparte algunos puntos claves para saber cómo ayudar a los mayores: