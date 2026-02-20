Conoce los mejores restaurantes temáticos y qué hacer en Viña del Mar para salir de la rutina

La Ciudad Jardín siempre tiene un gran abanico gastronómico, pero si buscas una experiencia que vaya mucho más allá de sentarte a comer, podrás encontrar, por ejemplo, locales que te permitan viajar directamente a los años 50, entrar a una viñeta de cómic en blanco y negro o probar tragos de autor en un bosque de fantasía.

Si te estás preguntando qué hacer en Viña del Mar para armar un plan diferente, desde La Nación te dejamos este recorrido con los mejores restaurantes temáticos de la zona, aquí te contamos dónde encontrarlos y qué pedir para ir a la segura.

Una salida al “hospital psiquiátrico”

PSIQUIS BAR

Si buscas una noche fuera de lo común, Psiquis Bar lleva el concepto de local temático a otro nivel.

Ubicado en 5 1/2 Poniente 277, este espacio te sumerge de lleno en la leyenda del misterioso Dr. Kranzler, ambientando todo como si entraras a un antiguo hospital psiquiátrico. Aquí la idea es soltar las amarras y dejarse llevar por la locura del lugar, donde los bartenders te preparan “recetas” en vez de simples tragos.

Cuando te toque elegir tu “tratamiento”, la barra no se anda con chicas. Si prefieres irte por el lado cervecero, el imperdible es el Chinga tu miel: un schop con pulpa de maracuyá, el toque picantito del tajín y gomitas.

Pero como no todo es líquido, el “menú de terapias” está pensado para afirmar el estómago con ganas. Tienen una carta súper variada que pasa por tacos, ceviches y tablas enormes, siempre manteniendo el juego del hospital en sus nombres, como la Dosis S.O.S: dos smashburgers, tomate, lechuga, aros de cebolla apanados y lactonesa de ajo, todo abrazado por un pan de papa con papás rústicas.

El bosque de Hadas

Si buscas una experiencia que te desconecte por completo de la ciudad, en Av. San Martín 611 (entre 7 y 8 Norte) se esconde un rincón que parece sacado directamente de un libro de los hermanos Grimm.

Tal como lo adelanta su nombre, El Bosque de Hadas es un café y bar donde la abundante vegetación, los gnomos y las criaturas mágicas arman una atmósfera totalmente envolvente.

En su coctelería de autor puedes pedir el “Ogro del pantano”: una mezcla de Jägermeister, gin, mango y sutiles notas de pepino o si buscas algo más suave, el “Afrodita” de gin, Aperol, pepino, soda y el toque tropical del maracuyá.

Y para comer tienen almuerzos, hamburguesas, sándwiches y pizzas. Si el plan es ir en grupo, las papas fritas y chorrillanas son la opción fija para compartir. Además, si andas buscando algo dulce, te puedes lucir con sus waffles, un fondue o su repostería de tortas y cheesecakes.

Una noche de luces y arte psicodélico

Bash Restobar

Si te estás preguntando qué hacer en Viña del Mar para armar una noche psicodélica, este es tu lugar.

Ubicado en 4 Norte 484 (justo en la esquina con 2 Poniente), este local deja atrás la típica estética viñamarina para apostar por una experiencia 100% inmersiva de luces de neón vibrantes, arte psicodélico y espejos infinitos.

A la hora de pedir algo para tomar, aunque tienen buenas opciones cerveceras como Kunstmann y Torobayo, el verdadero juego está en su coctelería de autor. Para entrar en sintonía con la onda del lugar, tienes que atreverte con el “Nociva Green”: una mezcla potente de tequila y licor de melón que literalmente brilla en tu mesa

Para acompañar, la cocina apaña perfecto con una buena selección de smash hamburguesas, tablas, papas fritas y tapas, como las tapas de Taco Katrina, hecho con carne molida, harto queso fundido, guacamole y ese toque fresco que le da la crema de yogurt.

Rockola Diner

Para los fanáticos de Grease, Elvis Presley y de los diners de los años 50, Rockola Diner replica el formato de las clásicas fuentes de soda estadounidenses.

Este diner se centra en hamburguesas, milkshakes y waffles. Puedes partir con un Rock n’ Slaw, armado con una hamburguesa 100% Angus, queso cheddar derretido, pepinillos agridulces, ensalada coleslaw y mayonesa Kraft, la cual ya incluye su respectiva porción de papas fritas. Acompañado de un Hershey’s Shake o, si prefieres un postre, un Waffle Chocobanana.

Si buscas qué hacer en Viña del Mar para un almuerzo temático, rápido y sin complicaciones, este diner entrega exactamente lo que promete. Puedes encontrarlos en Ciudad Jardín en 14 Norte 541, y en Valparaíso en Av. Valparaíso 330.

Un local monocromático como un cómic

Club 2D

Para quienes buscan qué hacer en Viña del Mar y quieren una pausa visual, Club 2D instaló un concepto que simula estar dentro de una ilustración en blanco y negro.

El local está situado en Club San Martín 208, a pasos del Casino de Viña; este RestoBar & Cafetería destaca como si todo estuviera dibujado, salido de una viñeta de cómic del diario.

Su carta es lo suficientemente amplia para cubrir distintas horas del día. Si la idea es ir a almorzar o ir en grupo, la oferta salada incluye hamburguesas, sándwiches, crepes, ceviches y tablas, además de opciones para acompañar con una cerveza.

Sin embargo, el atractivo del local está en los productos diseñados para combinar con la estética de las paredes. En repostería, destaca la torta 2D, estructurada con bizcocho y cubierta de fondant blanco y negro. Por el lado de la cafetería, el menú juega con el contraste visual, ofreciendo bebidas coloridas y oscuras, destacando el blue latte, el latte rosado y las preparaciones a base de carbón activado, como el capuchino y el latte negro.