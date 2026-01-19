Home Nacional "consejo de defensa del estado presenta acusación contra cathy bar..."

Consejo de Defensa del Estado presenta acusación contra Cathy Barriga y pide 37 años de cárcel

El organismo calcula un perjuicio fiscal superior a los 32 mil millones de pesos, derivado de la presunta sobre ejecución del gasto, el ocultamiento de obligaciones financieras, la eliminación de deudas en la contabilidad oficial y el uso irregular de certificados de disponibilidad presupuestaria.

Leonardo Medina
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) endureció la ofensiva judicial contra Cathy Barriga y pidió 37 años de presidio, en una acusación que supera la solicitud de la Fiscalía, fijada en 23 años.

Según La Tercera, dicha instancia centra su acusación en el manejo de recursos durante la gestión de Barriga. Según el documento presentado, la exjefa comunal habría encabezado junto a otros funcionarios una estructura administrativa destinada a evadir controles financieros internos.

Esto habría permitido gastos sin respaldo presupuestario y la manipulación sistemática de la contabilidad municipal entre 2016 y 2021.

En el libelo se afirma que los hechos no fueron aislados, sino parte de “una política sistemática de gobernanza municipal fraudulenta, orientada a liberar artificialmente recursos para financiar programas, eventos y contrataciones sin contar con financiamiento real”.

Perjuicio fiscal y delitos imputados 

El CDE sostiene que Barriga desplegó “una gestión edilicia fuera de los márgenes establecidos por las reglas de la administración financiera del Estado”.

Entre los gastos observados se incluyen eventos masivos, campañas comunicacionales, programas sociales sin respaldo financiero y pagos a proveedores cuyos servicios ya estaban comprometidos, lo que generó deudas trasladadas a ejercicios posteriores.

Con la investigación cerrada, la audiencia de preparación de juicio oral quedó fijada para el próximo 2 de febrero, donde se definirán las pruebas que se presentarán y se debatirán tanto la acusación de la Fiscalía Oriente como la del CDE y otros querellantes particulares.

