Constanza Martínez: El Frente Amplio “tiene la intención de proponer candidato o candidata”

La presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, abordó las definiciones del partido de cara a las próximas elecciones presidenciales.



En conversación con Radio Infinita, Martínez dijo que como FA tienen “la intención de proponer un candidato o candidata, pero al mismo tiempo que eso se da en el marco de una alianza que es amplia y que se ha ido formando al calor de este Gobierno y de momentos anteriores”.



“No es algo que surge coyunturalmente ahora, sino que se ha ido construyendo en base al trabajo común, las distintas confluencias de experiencias”, añadió.



Martínez manifestó que “es muy legítimo tener proyectos que nacen de reflexiones distintas pero que se encuentran en una estrategia de un marco en común”.



Al ser consultada sobre una posible candidatura de la expresidenta, Michelle Bachelet, señaló que quieren “llevar una candidatura competitiva, nuestro objetivo no es participar, es ganar pero que también requiere una alianza amplia y diversa”.



“Vamos a tener la apertura táctica para evaluar todos los escenarios. Lo que hoy día tenemos es que vamos a proponer una candidatura, y eso va a tener una discusión al interior de nuestro partido, y también con la alianza”, precisó.



Junto con ello, Martínez sostuvo que “hoy día soy representante de un partido que es muy diverso, vamos a tener un comité central el 15 de marzo para delinear cuáles son esos marcos de acción”.



“Yo no me cierro a ningún escenario, pero creo que hoy día las definiciones que hemos tenido son claras; tener nuestra candidatura propia, participar de una alianza amplia del progresismo que no tenga exclusiones”, indicó.