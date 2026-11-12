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Continúa el paro de camioneros pese a anuncios del Gobierno: Gremios que aún no adhieren se reunirán con Alvarado

A las 9 horas de este jueves está fijado un encuentro en La Moneda entre el biministro del Interior y de la Segegob y los presidentes de las confederaciones nacionales del Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez, y de los Dueños de Camiones (CNDC), Juan Araya.

Patricia Schüller Gamboa
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Continúa el paro de camioneros pese a anuncios del Gobierno: Gremios que aún no adhieren se reunirán con Alvarado

Una reunión clave sostendrá el Gobierno este jueves con los principales gremios nacionales del transporte de carga que aún no se han sumado al paro de los camioneros de menor tamaño y otros gremios, que protestan por el alza del diésel.

A las 9 horas está fijado un encuentro en La Moneda entre el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, y los presidentes de las confederaciones nacionales del Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez, y de los Dueños de Camiones (CNDC), Juan Araya.

Ambos encabezaron este miércoles, en San Pedro de la Paz, un encuentro con cerca de 200 representantes de base que pidieron sumarse a la paralización. Al cierre de la asamblea Araya declaró que “dependerá de lo que ofrezca el Gobierno”.

Gobierno anunció proyecto para anular las alzas fijadas para hoy

Anoche tras el fracaso de las negociaciones con los gremios regionales, el Gobierno anunció un proyecto para anular las alzas fijadas para hoy de $38,7 para las bencinas y de $41,9 el diésel. Además, congelará las tarifas hasta febrero próximo, es decir, por 90 días.

Estas medidas habían sido aceptadas por los gremios regionales junto la creación de un registro del transporte para ordenar el sector y obtener ayuda pyme, a lo que se sumaría un proyecto para fijar una tarifa base por kilómetro andado. Sin embargo, el Gobierno no accedió a modificar el impuesto específico. Los camioneros quieren que se reduzca $300 por litro.

De esta manera, la paralización convocada por las confederaciones Fuerza del Norte y Zona Centro Sur entrará este jueves en su tercer día, con la advertencia del biministro Alvarado de que a partir de hoy “ya no hay excusas” para interrumpir el libre tránsito en las rutas.

Con todo, se prevé que los camioneros en paro mantengan los cortes parciales y la ocupación de bermas en puntos neurálgicos de la Ruta 5 Norte, la Ruta 68, y tramos de la Ruta 5 Sur (Los Ángeles y Cabrero, los puntos más críticos).

Durante la jornada de ayer, se sumaron buses interurbanos, camiones tolveros, taxis, colectiveros, furgones escolares e incluso motoqueros en distintos puntos del país. Ya lo había hecho el martes el movimiento No+TAG.

Gobierno anunció que se revertirá nueva alza de los combustibles y se congelará precios de las bencinas hasta febrero
Source Texto: La Nación/Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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