Gobierno anunció que se revertirá nueva alza de los combustibles y se congelará precios de las bencinas hasta febrero

El biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, informó que el Ejecutivo revertirá la próxima semana el alza del precio de los combustibles que comenzará a regir a partir de mañana, y además congelará el valor de los combustibles hasta febrero.



“Vale decir en los próximos casi 90 días no van a existir alzas en los combustibles”, detalló Alvarado, quien calificó el anuncio como “una buena noticia para todas las chilenas y chilenos”, consignó Emol.

De acuerdo al secretario de Estado, la reversión del valor de las bencinas se hará a través de un proyecto de ley que ingresará mañana al Congreso. La idea es que sea tramitado y aprobado con prontitud para que comience a regir a partir del próximo jueves.

Según el último reporte de ENAP, las bencinas subirán $38,7 cada una y el diésel llegará a subir hasta $41,9 por litro.







