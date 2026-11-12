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Jorge Said lanza dos libros que recorren su vida como reportero

El periodista, fotógrafo y documentalista lanzará en Chile “Mis heridas de la guerra”, una recopilación de sus experiencias en los principales conflictos internacionales de los últimos 15 años, y “Secretos de un reportero”, un recorrido ilustrado por las culturas y geografías del mundo. Las presentaciones se realizarán el 12 y 14 de noviembre, respectivamente.

Patricia Schüller Gamboa
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Jorge Said lanza dos libros que recorren su vida como reportero

Tras recorrer algunos de los escenarios más complejos del planeta, el periodista, fotógrafo y documentalista, Jorge Said, regresa a Chile desde el Amazonas, donde graba la serie “Amazonas salvaje”, para presentar dos libros que reúnen distintas dimensiones de su trayectoria periodística. “Mis heridas de la guerra” (Editorial Catalonia) y “Secretos de un reportero” (Ediciones SM).

“Es el momento más grande de mi vida. Poder complementar el trabajo periodístico de toda una vida con dos proyectos literarios que plasman con emoción y creatividad los grandes fragmentos de mi vida es algo que me emociona”, señala el autor. Said realizará ambos lanzamientos en Santiago antes de regresar a la selva.

“Mis heridas de la guerra” reúne crónicas testimoniales

“Mis heridas de la guerra”, de 288 páginas, reúne crónicas testimoniales de más de una veintena de coberturas realizadas entre 2010 y 2026. Libia, Israel-Palestina, Crimea, Ucrania, Siria, El Líbano, Irak y Afganistán son algunos de los territorios que recorren sus páginas. A partir de experiencias en primera línea y testimonios de quienes han sufrido las consecuencias de los conflictos.

El libro también relata episodios de alto riesgo. Tales como su presencia en Mariúpol antes del inicio de la invasión rusa. Y su participación en la evacuación humanitaria de mujeres afganas. La obra dará origen a una película homónima, cuyo estreno está previsto para 2027.

“Secretos de un reportero” es un libro ilustrado

“Secretos de un reportero” es un libro ilustrado a todo color. Con ilustraciones de Rommy Rivera y 30 crónicas que recorren los cinco continentes. Desde el Ártico y Mongolia hasta La Araucanía y Chiloé.

Inspirado en la serie televisiva de 13C, que estrenará una nueva temporada en diciembre, propone un viaje de descubrimiento cultural, historia, tradiciones y naturaleza para lectores de distintas generaciones.

Source Texto: La Nación/Foto: Cedidas
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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