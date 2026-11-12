Las acciones de Nvidia se desploman casi 8% ante la posible destitución de su CEO

Nvidia enfrenta una nueva crisis que amenaza la continuidad de su fundador y director ejecutivo, Jensen Huang. Cuando todavía estaba bajo investigación por su presunta relación con una ejecutiva vinculada a un supuesto caso de espionaje chino, un nuevo reporte reveló que el empresario habría mantenido un segundo vínculo extramarital con una trabajadora de la compañía.

Según informó este miércoles The Wall Street Journal, el directorio del fabricante de chips se prepara para destituir a Huang y podría reunirse durante esta jornada para definir el futuro del ejecutivo, de acuerdo con personas familiarizadas con la situación, recogió La Tercera.

La noticia provocó una fuerte caída de las acciones de Nvidia en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street. Los títulos de la compañía retrocedían un 7,48%, hasta los US$160,74, según datos de TradingView.

Durante la jornada regular, en tanto, los papeles habían cerrado con un alza del 2,87%, a US$173,73.

Nvidia: revelan segunda relación extramarital de Jensen Huang

El reporte del Wall Street Journal se conoció minutos después de que The New York Times publicara que Huang habría mantenido una relación extramarital con Kimberly Powell, vicepresidenta de Salud de Nvidia.

El diario neoyorquino señaló que ambos habrían sido captados por cámaras de seguridad en actitud cariñosa en un hotel de San José, California, durante marzo. El Wall Street Journal también confirmó la existencia de esta segunda relación, citando a una persona familiarizada con el asunto.

De acuerdo con el perfil profesional de Powell, la ejecutiva está a cargo del negocio global de salud de Nvidia, incluidas las plataformas de hardware y software para computación acelerada, inteligencia artificial y visualización aplicadas a imágenes médicas, ciencias de la vida, descubrimiento de fármacos y analítica de salud.

Kimberly Powell, vicepresidenta de Salud de Nvidia.

Nvidia investiga relación de Jensen Huang con presunta espía china

La nueva revelación se produce pocos días después de que el directorio de Nvidia anunciara el inicio de una investigación independiente sobre la relación sentimental de Jensen Huang con Alice Huang, ejecutiva de Megaspeed, quien es investigada por sus presuntos vínculos con los servicios de inteligencia de China. Ambos no tienen parentesco.

La mujer habría mantenido una relación con el director ejecutivo de Nvidia mientras trabajaba en una empresa vinculada comercialmente con el fabricante estadounidense de chips. Autoridades de Estados Unidos sospechan que podría haber colaborado con la inteligencia china, aunque estas acusaciones no han sido acreditadas públicamente.

El caso provocó una fuerte caída de las acciones de Nvidia durante el lunes y martes. Sin embargo, los títulos habían conseguido revertir parcialmente esa tendencia durante la jornada del miércoles. Esto, antes de que se conociera el reporte sobre la posible salida de Huang.

La eventual destitución del ejecutivo también podría modificar el escenario entre las empresas más valiosas del mundo. Una nueva caída de la capitalización bursátil de Nvidia podría permitir que Microsoft la supere y desplace al fabricante de chips al tercer lugar del ranking mundial.