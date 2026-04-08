Contraloría pagó 1.384 viáticos a sus funcionarios en 2025: Organismo defendió su gestión

Una investigación del diario La Segunda reveló este miércoles que, durante el 2025, la Contraloría General de la República (CGR) pagó 1.384 viáticos para el mismo número de viajes.

El citado medio accedió a unos informes que la CGR entrega anualmente al Congreso. Ahí se detalla cuánto viajan sus funcionarios al extranjero, cuánto dinero se gasta o cuántas licencias médicas presentan los mismos trabajadores.

Por un lado, los mencionados viáticos tuvieron un costo total de $155.757.251 para destinos del país; y $95.178.104 para los internacionales. También se pagaron US$23.187 en pasajes.

La mayoría de los viajes fueron en territorio nacional, específicamente 1.359. A la vez, varios de ellos fueron con montos bajos, pero también hubo salidas más largas y costosas, debido a motivos institucionales.

En cuanto a los 25 viajes al extranjero, un hecho que llamó la atención fue que seis funcionarios de la Contraloría fueron a Washington, EEUU, entre el 11 de octubre y el 14 de noviembre. A cada uno de ellos se le pagó un viático de $11.276.472 por su estadía, más los pasajes por US$978.

Esta visita tuvo como motivo participar en la auditoría de los estados financieros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Por otra parte, la investigación indicó que, el año pasado, los funcionarios del organismo presentaron un total de 3.672 licencias médicas, correspondientes a 1.295 funcionarios.

776 de ellas fueron por 11 o más días hábiles laborales; 1.032 por entre 4 y 10 días; y 1.864 por hasta 3 días. La mayoría tenían relación con una “enfermedad o accidente común”.

Contraloría descarta irregularidades

Desde la Contraloría se pronunciaron mediante un comunicado para aclarar la información y descartar supuestas irregularidades.

En este sentido, plantearon que el reportaje “mezcla tendenciosamente la obtención fraudulenta o irregular de licencias médicas para vacacionar o viajar (denunciadas por la Contraloría en el CIC 9), con el legítimo pago de viáticos al personal de la CGR que, cumpliendo su deber, realiza fiscalizaciones en terreno”.

Asimismo, expresaron que los viáticos nacionales son parte del funcionamiento normal de un organismo que fiscaliza en todo el país. También, recordaron que en 2025 se realizaron 2.619 fiscalizaciones.

Sobre los viáticos internacionales, señalaron que “el medio observa erróneamente el viático a funcionarios que fiscalizaron por cerca de un mes las operaciones financieras de la OPS en su sede en Washington D.C. pese a que no hubo gasto fiscal alguno”.

En la misma línea, explicaron que “todos los gastos fueron cubiertos por la propia OPS, como se les informó expresamente. Dicha actividad de fiscalización es un compromiso internacional del país, de antigua data”.

La institución subrayó que “ha aumentado un 13% sus actividades de control y ha disminuido de manera sostenida el gasto en viáticos y pasajes, en un 11% y 43%, respectivamente el 2024, y en 25% en 2025”.

“Además y tal como se le informó oportunamente al medio, la CGR ha reducido los viajes internacionales y para el 2026 ha rebajado en un 35% el presupuesto de esos viáticos”, añadió.

En torno a licencias médicas, afirmaron que “éstas han disminuido en un 16,2%. Adicionalmente, se implementó un plan de recuperación de recursos, logrando en 2025 la restitución del 85% de los fondos por ese concepto”.