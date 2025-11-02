Home Triunfo "coquimbo unido campeón: resumen, goles y tabla de posiciones..."

Coquimbo Unido campeón: Resumen, goles y tabla de posiciones

Los Piratas, en una temporada de ensueño, lograron su primer título de Primera División en 67 años de historia, tras imponerse por 2-0 a Unión La Calera en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia

Fue, por lejos, el mejor equipo del año. No sólo por las estadísticas y los récords que ya pulverizó. También por el compromiso con el juego impulsado con calma, pero en forma rigurosa, por el DT Esteban González. Y, claro, por la gran calidad individual que exhibió en cada una de sus líneas.

Por todo ello, Coquimbo Unido se coronó este domingo como el justo campeón 2025 de la Liga de Primera del fútbol chileno, tras imponerse con autoridad a Unión La Calera por 2-0 con 18 mil hinchas alentando y celebrando el logro histórico.

Para seguir leyendo esta nota haz clic en el siguiente enlace: https://www.triunfo.cl/coquimbo-unido-campeon-resumen-goles-y-tabla-de-posiciones

Source Texto: La Nación/Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Triunfo

Los Piratas a 90 minutos de la gloria: Lo que necesita...

El líder indiscutido, que enfrentará a Unión La Calera, está a un paso de poder coronarse en su estadio. En paralelo, Universidad Católica se medirá con O’Higgins.

Leer mas
Triunfo

La U cayó con polémica ante Lanús y dijo adiós en semi...

Los azules perdieron por la cuenta mínima frente al conjunto granate en Argentina, con un gol donde hubo una mano previa, pero que fue desestimada a la hora de validar el tanto.

Leer mas
Triunfo

¿Era para roja?: La fuerte patada de Cardozo a Altamir...

El futbolista de Lanús realizó una dura infracción sobre el volante azul, sin embargo, solamente recibió tarjeta amarilla.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
1
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/