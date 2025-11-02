Coquimbo Unido campeón: Resumen, goles y tabla de posiciones

Fue, por lejos, el mejor equipo del año. No sólo por las estadísticas y los récords que ya pulverizó. También por el compromiso con el juego impulsado con calma, pero en forma rigurosa, por el DT Esteban González. Y, claro, por la gran calidad individual que exhibió en cada una de sus líneas.

Por todo ello, Coquimbo Unido se coronó este domingo como el justo campeón 2025 de la Liga de Primera del fútbol chileno, tras imponerse con autoridad a Unión La Calera por 2-0 con 18 mil hinchas alentando y celebrando el logro histórico.

