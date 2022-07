Coreógrafo de TV fue víctima de brutal golpiza por parte de turba que lo acusó de robo: afirma que fue un montaje para asalto

El conocido coreógrafo de TV, Jaime Nahum, fue víctima de una brutal golpiza por parte de un grupo de motoristas que lo retuvieron por el sector de Bellas Artes y lo acusaron de un delito.

Nahum, en diálogo con “Contigo en la Mañana”, relató: “El día domingo yo salgo de mi trabajo, tomo un Uber y me dirijo a un local en barrio Bellavista, donde me junto con un amigo para ir a una fiesta. Estuvimos ahí más de tres horas y nos movimos a otro local”.

“Empezamos a caminar hacia el Museo de Bellas Artes, cuando de repente aparecen muchas motos. Le dije a mi amigo que empezáramos a correr, y ahí me agarraron, me acorralaban y al final no pude escapar. Me sacaron la chaqueta y me empezaron a pegar con palos, con una piedra en la cabeza y con los cascos de las motos”, contó.

“Quedé inconsciente y me despierto cuando me están arrastrando. A mi amigo le seguían pegando. Eran más de 15 personas, eran todos extranjeros”, afirmó.

Después, un grupo de personas empezaron a hablar entre ellos: “Le preguntan a una persona si era yo. Y esa persona decía ‘sí, es él’. Una señora empieza a pegarme y me dice si me gustó ultrajar a su hija. Y todos me seguían pegando. Ahí me quitaron la chaqueta, el celular, la billetera y toda la ropa”.

Posteriormente, Carabineros llegó al sitio del incidente y detuvo a Nahum y a su amigo para ser trasladados a la 1° comisaría de Santiago, donde estuvieron detenidos durante casi tres horas.

Ambos hombres fueron formalizados, y en el proceso se enteraron que el motivo de la golpiza fue porque una joven venezolana fue víctima de un asalto cerca del metro República y lo habrían acusado a él y su amigo del delito.

Según los autores de la golpiza, “una persona de mis características la tomó del cuello, le tocó sus parte íntimas y le robó su celular. Y otra persona, con las características de mi amigo Diego, contenía a las personas. La fiscal nos va relatando el hecho y recién ahí veníamos a entender lo que había pasado”, explicó a CHV.

“Yo creo que es un modo de operar de ellos”, afirmó.

“A esa hora (del supuesto ataque a la mujer) nosotros estábamos juntos en el local donde fuimos a carretear. Hay fotos donde nosotros nos vemos ahí. A ese horario es imposible que estemos en el otro lado”, se defendió Nahum.

En tanto, Jaime Nahum y Diego Hernández deberán permanecer 60 días con arresto domiciliario por cargos por robo con violencia.

En tanto, la bailara e influencer Vale Roth, manifestó su apoyo por redes sociales.