Corte confirmó “sobreseimiento total y definitivo” de Felipe Berríos por cargos de abuso sexual

El sacerdote Felipe Berríos reiteró su inocencia tras conocerse este viernes el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que dictó su “sobreseimiento total y definitivo” de los cargos de abuso sexual de una persona mayor de 12 años en el año 2000.

La decisión del tribunal de alzada se basó en la prescripción de la acción penal, a pesar de que anterior resolución, dictada por el 34° Juzgado del Crimen, dio por establecida la existencia del delito de abuso sexual y la participación de Berríos en calidad de autor, informó Cooperativa.

Según consignó 24Horas, a través de una declaración, el jesuita hizo sus descargos, acusando al juez del 34 Juzgado del Crimen de Santiago (el que falló en primera instancia) de ir más alla de sus atribuciones e infringir el debido proceso.

También habló de “una falsa denuncia de la Fundación para la Confianza, que curiosamente prefirió ventilar este caso en el Vaticano y no en los tribunales de justicia”.

“Lamento que la Fundación para la Confianza y la Compañía de Jesús se hayan rehusado a colaborar con la investigación judicial y que haya sido necesario llegar a la incautación judicial del informe de la investigación canónica para que el Poder Judicial pudiera llegar a conocer e investigar los hechos de los cuales se me acusaba”, señaló Berríos.

“Reitero, una vez más, mi absoluta inocencia en los hechos que falsamente se me imputaron y reafirmo que, en las circunstancias que sean, seguiré siempre dedicado a servir, con humildad, a la gente que me necesita”, sentenció.