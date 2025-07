Corte de Apelaciones de Santiago acoge de manera unánime pedido de extradición desde Brasil de Martín de los Santos

Los tres jueces de la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogieron de manera unánime el pedido de extradición desde Brasil de Martín de los Santos, imputado por agredir al conserje de Vitacura, Guillermo Oyarzún (70).

De los Santos fue detenido el pasado 2 de julio en la ciudad de Cuiabá, en Brasil, tras no presentarse a cumplir con la medida cautelar de prisión preventiva.

De esta forma, la solicitud será ahora tramitada con Brasil por la Cancillería.

Martín de los Santos fue imputado como autor del delito de lesiones graves, por agredir a un adulto mayor, la madrugada del sábado 17 de mayo en las afueras de un edificio de Vitacura, además de lesiones leves a a carabineros y amenazas.

Marlén Quintanilla, abogada del conserje agredido, se mostró conforme con la determinación de la justicia y sostuvo que buscarán acreditar otras características del ataque: “Nosotros vamos a solicitar como diligencia de investigación las diligencias pertinentes para efectos de investigar y demostrar que efectivamente, las lesiones que él tiene no fueron producto quizás de un solo golpe de puño, sino que quizás con otro elemento contundente que ahora no tenemos claro, pero sí barajamos esa hipótesis”, consignó 24Horas.

El defensor público, Adrián Vergara, sostuvo que no ha podido informar a su cliente sobre este hecho: “No he tenido contacto con mi representado. No tengo cómo contactarlo tampoco, no tengo número de teléfono ni un correo electrónico, no tengo cómo contactarlo”.