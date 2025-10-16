Corte de Santiago aprobó desafuero del diputado Lavín por fraude al Fisco

La Corte de Apelaciones de Santiago aprobó la solicitud de desafuero contra el diputado Joaquín Lavín León, presentada por la Fiscalía Metropolitana Oriente por fraude al Fisco, delitos tributarios y otros ilícitos.



De esta manera, la Fiscalía podrá formalizar al parlamentario en audiencia que deberá solicitar al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.



La Fiscalía indaga a Lavín por el desvío de fondos del Congreso para sustentar sus propias campañas políticas y la de otros actores de la UDI.



Según la Fiscalía, el imputado rindió a la Cámara 10 facturas, por cerca de $7 millones, por supuestos trabajos asociados a su cargo. Sin embargo, en realidad, los movimientos correspondían a una jugada para que Lavín pudiera pagar deudas que arrastraba con la imprenta MMG.



Dentro de la indagatoria sustanciada por la Fiscalía Metropolitana Oriente, está también la declaración del propio dueño de la compañía y también querellado, Juan Silva Morales.



En su testimonio, el empresario afirmó que lo conoció cuando Lavín era promotor de fiestas y le imprimía los flyers para sus eventos. Después, lo ayudó en la impresión del material para sus campañas políticas.