Home Nacional "corte de santiago aprobó desafuero del diputado lavín por fraude ..."

Corte de Santiago aprobó desafuero del diputado Lavín por fraude al Fisco

De esta manera, la Fiscalía podrá formalizar al parlamentario en audiencia que deberá solicitar al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

La Corte de Apelaciones de Santiago aprobó la solicitud de desafuero contra el diputado Joaquín Lavín León, presentada por la Fiscalía Metropolitana Oriente por fraude al Fisco, delitos tributarios y otros ilícitos.

De esta manera, la Fiscalía podrá formalizar al parlamentario en audiencia que deberá solicitar al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

La Fiscalía indaga a Lavín por el desvío de fondos del Congreso para sustentar sus propias campañas políticas y la de otros actores de la UDI.

Según la Fiscalía, el imputado rindió a la Cámara 10 facturas, por cerca de $7 millones, por supuestos trabajos asociados a su cargo. Sin embargo, en realidad, los movimientos correspondían a una jugada para que Lavín pudiera pagar deudas que arrastraba con la imprenta MMG.

Dentro de la indagatoria sustanciada por la Fiscalía Metropolitana Oriente, está también la declaración del propio dueño de la compañía y también querellado, Juan Silva Morales.

En su testimonio, el empresario afirmó que lo conoció cuando Lavín era promotor de fiestas y le imprimía los flyers para sus eventos. Después, lo ayudó en la impresión del material para sus campañas políticas.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Error en cobros de cuentas de la luz: UDI acude al Ser...

La solicitud de los parlamentarios incluye compensaciones, devolución de dinero con intereses y sanciones a las empresas que habrían estado al tanto del error.

Leer mas
Nacional

Boric también pidió la renuncia al secretario ejecutiv...

El ahora biministro de Energía y Economía, Álvaro García, indicó que “el Presidente me encomendó solicitar la renuncia al secretario ejecutivo de la CNE cosa que ya he realizado, y también iniciar una auditoría interna al interior de la comisión para ver cómo es que no se detectó esta este cobro indebido”.

Leer mas
Nacional

Tricel rechaza recurso de reposición de Jadue: no podr...

Por mayoría y con el voto disidente de Gabriel Ascencio, el Tribunal Calificador de Elecciones rechazó el recurso del exalcalde de Recoleta (PC), quien buscaba obtener un escaño en la Cámara de Diputados.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
9
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/