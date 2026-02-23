Corte Suprema confirmó el desafuero del diputado Joaquín Lavín León

La Corte Suprema ratificó la tarde de este lunes el desafuero del diputado Joaquín Lavín León, quien es investigado por presuntos delitos relacionados con el uso de recursos públicos y la falsificación de documentos.

De acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio Público, es investigado por presuntos delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias, falsificación de instrumento mercantil y delitos tributarios. No obstante, el máximo tribunal solamente ratificó los primeros tres, siendo revocado el de delito tributario, consignó 24Horas.

Con la confirmación del desafuero, el Ministerio Público queda facultado para formalizarlo y, si lo estima necesario, solicitar medidas cautelares personales.

“Los hechos son de suma gravedad, estamos hablando de alta corrupción”

“Los hechos son de suma gravedad, estamos hablando de alta corrupción, estamos hablando de fraude al fisco por asignación parlamentaria superior a los 104 millones de pesos”, señalaron desde el Ministerio Público, consignó T13.

Joaquín Lavín León está bajo investigación por su presunta participación en la emisión de facturas falsas y posibles irregularidades en la Municipalidad de Maipú, en la época en que su esposa, Cathy Barriga, estaba al mando de dicha comuna.

Los querellantes en la causa son el Servicio de Impuestos Internos (SII), el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la Municipalidad de Maipú.