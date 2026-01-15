Home Nacional "crespo por publicar imagen de gatica en una lápida: “yo no ..."

Crespo por publicar imagen de Gatica en una lápida: “Yo no hice ese meme, ha salido muchas veces”

El exteniente coronel de Carabineros explicó el significado que atribuye a la imagen, señalando que “es porque lo que ocurrió en el fallo y lo que ha pasado en todos estos años, el tema de la Convención Constituyente, donde chilenos rechazaron esa nueva Constitución, un 62%, todo esto ha matado el relato que se entabló en el octubrismo”.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
Crespo por publicar imagen de Gatica en una lápida: “Yo no hice ese meme, ha salido muchas veces”

Claudio Crespo, exteniente coronel de Carabineros absuelto en el caso de Gustavo Gatica, abordó la polémica imagen difundida en sus redes sociales, en la que el joven aparece representado en una lápida junto a la palabra “octubrismo”.

En diálogo con Radio Agricultura, el exfuncionario policial aseguró que no fue el autor de dicho contenido, descartando haberlo creado. “Yo no hice ese meme. Es un meme que ha salido muchas veces, en muchas publicaciones”, afirmó.

Al profundizar en su postura, explicó el significado que atribuye a la imagen, señalando que “es porque lo que ocurrió en el fallo y lo que ha pasado en todos estos años, el tema de la Convención Constituyente, donde chilenos rechazaron esa nueva Constitución, un 62%, todo esto ha matado el relato que se entabló en el octubrismo”.

En esa línea, definió el concepto de “octubrismo” y realizó una evaluación crítica del periodo: “le llamamos octubrismo a todo lo que ocurrió claramente desde el 18 de octubre en adelante. Y si uno hace una análisis de ese período y todo lo que ocurrió post 18 octubre, es fácil llegar a la conclusión de que eso no trajo ninguna cosa favorable a nuestro país. Todo lo contrario”.

Asimismo, apuntó a una mayor fractura social tras el estallido social. “Hubo una polarización más profunda aún. O sea, si antiguamente estaba todavía el fantasma del gobierno militar o del golpe de Estado del 73, después del 18 de octubre como que en la sociedad chilena se produjo otra división notoria”, sostuvo.

Por otra parte, Crespo manifestó su pesar por lo ocurrido a Gustavo Gatica, calificando el hecho como lamentable. “Yo lo he dicho, es muy lamentable. Y lo dije también en el tribunal, yo hablé. Lo que le pasó a Gustavo Gatica es súper lamentable, si eso no tiene ningún análisis diferente. Nadie en este caso, y ojalá futuro, debería terminar como él en una manifestación cualquiera sea”, expresó.

Finalmente, el exteniente coronel contextualizó el actuar policial durante ese periodo, argumentando que “hay que entender también lo que pasaba en ese tiempo. O sea, el contexto general de los hechos facultaban a la policía a hacer uso de sus armas de fuego“.

Source Texto: La Nación / Foto: X
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Kast anunció que revisarán viabilidad del FES y Sala C...

El Mandatario electo habló luego de la reunión con el Presidente Gabriel Boric, y señaló que, antes del traspaso de mando, acordaron que “nuestros equipos económicos puedan tener una conversación, ya que hay proyectos de ley en curso y para nosotros el tema de las normas fiscales, el estado de las arcas fiscales, es muy relevante”.

Leer mas
Nacional
Kast llegó a La Moneda junto a sus asesores para reuni...

El Presidente y el Mandatario electo sostienen su segundo encuentro en la sede de Gobierno, instancia en la que, entre otros temas, abordarán el proyecto de Sala Cuna Universal, que Boric busca aprobar próximamente.

Leer mas
Nacional
“Ahora se sabe la verdad”: Empresario vinculado a desa...

Juan Carlos Morstadt, que figuró como imputado en la investigación, se pronunció luego de la detención de tres de los hijos y un exyerno de la activista mapuche. “Lo que se rumoraba en el sector era que había que interrogar a la familia”, señaló.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
5
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/