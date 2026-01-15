Crespo por publicar imagen de Gatica en una lápida: “Yo no hice ese meme, ha salido muchas veces”

Claudio Crespo, exteniente coronel de Carabineros absuelto en el caso de Gustavo Gatica, abordó la polémica imagen difundida en sus redes sociales, en la que el joven aparece representado en una lápida junto a la palabra “octubrismo”.

En diálogo con Radio Agricultura, el exfuncionario policial aseguró que no fue el autor de dicho contenido, descartando haberlo creado. “Yo no hice ese meme. Es un meme que ha salido muchas veces, en muchas publicaciones”, afirmó.

Al profundizar en su postura, explicó el significado que atribuye a la imagen, señalando que “es porque lo que ocurrió en el fallo y lo que ha pasado en todos estos años, el tema de la Convención Constituyente, donde chilenos rechazaron esa nueva Constitución, un 62%, todo esto ha matado el relato que se entabló en el octubrismo”.

En esa línea, definió el concepto de “octubrismo” y realizó una evaluación crítica del periodo: “le llamamos octubrismo a todo lo que ocurrió claramente desde el 18 de octubre en adelante. Y si uno hace una análisis de ese período y todo lo que ocurrió post 18 octubre, es fácil llegar a la conclusión de que eso no trajo ninguna cosa favorable a nuestro país. Todo lo contrario”.

Asimismo, apuntó a una mayor fractura social tras el estallido social. “Hubo una polarización más profunda aún. O sea, si antiguamente estaba todavía el fantasma del gobierno militar o del golpe de Estado del 73, después del 18 de octubre como que en la sociedad chilena se produjo otra división notoria”, sostuvo.

Por otra parte, Crespo manifestó su pesar por lo ocurrido a Gustavo Gatica, calificando el hecho como lamentable. “Yo lo he dicho, es muy lamentable. Y lo dije también en el tribunal, yo hablé. Lo que le pasó a Gustavo Gatica es súper lamentable, si eso no tiene ningún análisis diferente. Nadie en este caso, y ojalá futuro, debería terminar como él en una manifestación cualquiera sea”, expresó.

Finalmente, el exteniente coronel contextualizó el actuar policial durante ese periodo, argumentando que “hay que entender también lo que pasaba en ese tiempo. O sea, el contexto general de los hechos facultaban a la policía a hacer uso de sus armas de fuego“.