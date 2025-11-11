Home Nacional "crimen con arma de fuego en quillota: hallaron cuerpo dentro de u..."

Crimen con arma de fuego en Quillota: hallaron cuerpo dentro de un auto

De acuerdo con lo informado por el jefe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, subprefecto Rodrigo Gallardo, el hecho quedó al descubierto durante la tarde del lunes, cuando el cuerpo fue hallado dentro de un automóvil en la calle Covarrubias, justo en el límite entre las comunas de Quillota y La Cruz.

Eduardo Córdova
La Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra indagando el asesinato con arma de fuego de un hombre de nacionalidad peruana ocurrido en la comuna de Quillota, Región de Valparaíso.

La víctima, de 26 años, no mantenía antecedentes policiales. “Al examen del médico, presentaba una herida por proyectil balístico en la región torácica anterior, y su causa de muerte estaría en correspondencia con un traumatismo torácico por arma de fuego”, señaló el jefe policial, recogió Emol.

Gallardo agregó que los detectives continúan realizando labores en el sitio del suceso, junto al Laboratorio de Criminalística, “quienes se encuentran levantando diversas evidencias balísticas, hematológicas y también como de huellas”.

Finalmente, el subprefecto indicó que “paralelamente, los detectives se encuentran analizando las cámaras de seguridad, tomando el relato de testigos, con la finalidad de establecer la dinámica de cómo ocurren los hechos y, con ello, también la identidad de ellos los autores, antecedentes que se serán remitidos al Ministerio Público”.

Eduardo Córdova

Eduardo Córdova
