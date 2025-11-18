Crimen en La Reina: Trinidad Cruz-Coke pide protección policial e insiste en inocencia de Jorge Ugalde

La imputada por el triple homicidio ocurrido en la comuna de La Reina, Trinidad Cruz-Coke —caso en el que fallecieron su hermano y sus sobrinos— emitió una declaración pública para explicar su solicitud de protección policial y reiterar que considera inocente a su esposo, Jorge Ugalde.

En el documento se indicó que la petición presentada ante la Fiscalía se realizó “con el objeto de prevenir amenazas o atentados en contra de su vida o integridad física. Ello, en concordancia con la teoría del caso de esta defensa, en orden a que el o los autores del crimen aún no están identificados”.

La defensa de la mujer afirmó que hasta ahora no han recibido respuesta del fiscal del caso, Francisco Lanas, y recalcó que mantienen su postura respecto de la inocencia de Ugalde.

“Doña Trinidad Cruz-Coke y su familia están convencidos de la inocencia de la única persona que ha sido formalizada en la causa”, señalaron.

“Doña Trinidad Cruz-Coke y su familia ejercerán las acciones judiciales correspondientes cuando se determine de manera fehaciente la identidad del o los autores de esos luctuosos hechos”, concluye el comunicado firmado por Marcelo Castillo, abogado defensor.