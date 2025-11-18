Home Nacional "crimen en la reina: trinidad cruz-coke pide protección policial e..."

Crimen en La Reina: Trinidad Cruz-Coke pide protección policial e insiste en inocencia de Jorge Ugalde

La defensa de la mujer afirmó que hasta ahora no han recibido respuesta del fiscal del caso, Francisco Lanas, y recalcó que mantienen su postura respecto de la inocencia de Ugalde.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia

La imputada por el triple homicidio ocurrido en la comuna de La Reina, Trinidad Cruz-Coke —caso en el que fallecieron su hermano y sus sobrinos— emitió una declaración pública para explicar su solicitud de protección policial y reiterar que considera inocente a su esposo, Jorge Ugalde.

En el documento se indicó que la petición presentada ante la Fiscalía se realizó “con el objeto de prevenir amenazas o atentados en contra de su vida o integridad física. Ello, en concordancia con la teoría del caso de esta defensa, en orden a que el o los autores del crimen aún no están identificados”.

La defensa de la mujer afirmó que hasta ahora no han recibido respuesta del fiscal del caso, Francisco Lanas, y recalcó que mantienen su postura respecto de la inocencia de Ugalde.

Doña Trinidad Cruz-Coke y su familia están convencidos de la inocencia de la única persona que ha sido formalizada en la causa”, señalaron.

Doña Trinidad Cruz-Coke y su familia ejercerán las acciones judiciales correspondientes cuando se determine de manera fehaciente la identidad del o los autores de esos luctuosos hechos”, concluye el comunicado firmado por Marcelo Castillo, abogado defensor.

Source Texto: La Nación / Foto: X
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Subieron a cinco las víctimas fatales en Torres del Pa...

Los fallecidos son dos mexicanas, dos alemanes -de sexo femenino y masculino- y una mujer británica. “Estamos en una fase de evacuación de estos cuerpos y los trámites consulares por la nacionalidad de estas personas. Sabemos que es un lugar de difícil acceso, donde depende mucho de las condiciones meteorológicas”, explicó el delegado presidencial, José Antonio Ruiz.

Leer mas
Nacional
Fin del Partido Radical: Renuncia directiva y se alist...

A las 19 horas de este lunes sesionó el Comité Ejecutivo Nacional del partido, vía Zoom, y en la instancia su presidente, Leonardo Cubillos, presentó la renuncia al cargo, la que no fue aceptada por los militantes pues se le solicitó encabezar el proceso de liquidación de los bienes de la histórica colectividad.

Leer mas
Viajes
Precauciones indispensables para viajar a Torres del P...

Entre montañas de granito, lagos turquesa y vientos capaces de cambiarlo todo en segundos, este parque nacional exige una preparación especial para disfrutarlo de forma segura.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
10
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/