Crisis en Medio Oriente: Petróleo Brent podría sobrepasar los US$100 el barril

Expertos prevén que el petróleo Brent (que sirve de referencia para Chile) podría sobrepasar los US$100 el barril en medio de la crisis en Medio Oriente tras los bombardeos estadounidenses e israelíes en contra de Irán.



En declaraciones a La Tercera, el head of research de la plataforma global de inversiones XTB Latam, Ignacio Mieres, explicó que “el primer y más inmediato factor de riesgo es el mercado del petróleo”.



“El Estrecho de Ormuz concentra aproximadamente el 20% de la oferta mundial de crudo, y ante la declaración iraní de cierre de esta vía marítima (con amenazas directas a los buques en tránsito) estamos frente a un evento de shock a corto plazo sobre el precio del barril”, añadió.



Por su parte, el investigador del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), Juan Ortiz, sostuvo que “esa incertidumbre puede acarrear, por una parte, un incremento del precio del petróleo, lo cual ya estamos viendo, vemos que ya el precio del petróleo ha repuntado en forma significativa, principalmente los contratos de corto plazo”.

“Un incremento tan significativo debería llevar a un alza al menos de $350 por litro”



Ortiz estimó que “un incremento tan significativo debería llevar a un alza de al menos de $350 por litro para las gasolinas. En un escenario de un tipo de cambio en torno a $900 por dólar. Esta alza se contendría por medio de la operación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), con alzas cada tres semanas en torno a $30 por litro aproximadamente”.



El economista Alejandro Fernández, gerente de estudios de Gemines consultores, mencionó los efectos que esta situación podría tener para el consumidor final. “En el caso de la gasolina que está afecta al mecanismo de estabilización de precios en que estos se ajustan cada tres semanas, el efecto se verá a partir del tercer jueves de marzo”, indicó.



“En general lo que debería ocurrir es que los precios de los derivados del petróleo suban, pero este efecto, en el caso más probable, será decreciente y durará poco tiempo, tal vez no más de uno o dos meses”, añadió.

“El riesgo no es de desabastecimiento sino de precio”



Para el caso de Chile “el riesgo no es de desabastecimiento, sino de precio. Chile no importa petróleo desde Oriente Medio, por lo que no enfrentará un corte directo en el suministro físico. Sin embargo, dado que importa entre el 97% y el 98% del petróleo que consume y no cuenta con reservas estratégicas prolongadas, quedará plenamente expuesto a la presión de precios internacional”.



En cuanto al aumento en la producción de petróleo anunciado por OPEP+, Ignacio Mieres, analista de XTB Latam, argumentó que “resulta insuficiente en caso de que el cierre (del Estrecho de Ormuz) se materialice de forma efectiva y sostenida. Ningún aumento marginal de producción podría compensar en el corto plazo una perturbación de esa magnitud sobre la oferta global”.



Finalmente, Arturo Frei, gerente general de Renta4, adelanta que este lunes “debiera abrir con una volatilidad importante, con el dólar, el petróleo y el oro al alza y con los mercados de renta variable y los de renta fija de largo plazo a la baja. Es algo que generalmente pasa cuando hay atentados o temas que pueden tener represalias”.