Cristián Monckeberg: “Chile Vamos ha cumplido su ciclo”

El expresidente de Renovación Nacional (RN) y exministro, en una carta dirigida a la militancia publicada por La Tercera, dijo que “a la vista de los resultados el fracaso es total, de Chile Vamos y sobre todo de RN”. Por ello, sugirió que la incorporación al futuro gobierno se haga como partido y no bajo una coalición “que ha demostrado ser intrascendente y vacía”.

El expresidente de Renovación Nacional (RN) y exministro, Cristián Monckeberg, llamó a su partido a integrarse al eventual gobierno de José Antonio Kast.

En una carta dirigida a la militancia publicada por La Tercera, sostuvo que “Chile Vamos ha cumplido su ciclo” y que la definición debe ser ratificada por el Consejo General de RN “lo más pronto posible”.

El integrante de la comisión política de RN planteó que la colectividad debe “ponerse al servicio de la campaña” del republicano, quien pasó a segunda vuelta junto a la candidata oficialista, Jeannette Jara. “No solo debemos apoyar decididamente en esta segunda vuelta, sino que, una vez alcanzada la Presidencia de la República, debemos sumarnos activamente al futuro gobierno, aportando una agenda programática social, económica y de futuro que refleje el sello de RN y constituya un aporte real a Chile”, afirmó.

Monckeberg recordó que impulsó la creación de Chile Vamos, que permitió “la segunda Presidencia de Sebastián Piñera y la bancada más numerosa en la historia del partido”. Sin embargo, reconoció que “las sucesivas derrotas presidenciales, la decisión de no realizar primarias, una fórmula parlamentaria que no maximizó el rendimiento electoral, y un relato político que no hizo eco en la ciudadanía, nos obligan a romper inercias”.

“A la vista de los resultados el fracaso es total, de Chile Vamos y sobre todo de RN”, admitió el exdirigente. Por ello, sugirió que la incorporación al futuro gobierno se haga como partido y no bajo una coalición “que ha demostrado ser intrascendente y vacía”.

Finalmente, propuso delinear una agenda de cuatro grandes acuerdos: “Un Acuerdo por la Seguridad, un Acuerdo Social, un Acuerdo por el Empleo y el Crecimiento, y un acuerdo Político que modernice y fortalezca nuestra institucionalidad”.

