Cristóbal Gacitúa y Los Pensamientos Ajenos: canción chilena contemporánea, memoria y emoción en Sala Master

Cristóbal Gacitúa y Los Pensamientos Ajenos presentarán en Sala Master el espectáculo más grande y significativo de su trayectoria artística. El concierto, programado para el próximo 6 de marzo de 2026, se concibe como un recorrido integral por la evolución del proyecto y su particular reinterpretación de la canción chilena contemporánea, entrelazando romanticismo, política y cotidianidad.

La instancia se configura como un hito artístico y simbólico, articulando un relato sonoro que dialoga con el cotidiano nacional, la identidad y la emoción compartida.

A través de un repertorio que recorre todas las etapas del proyecto -desde sus inicios ligados al indie y el pop de guitarras hasta su consolidación actual-, el artista propondrá una relectura de baladas, boleros y formas populares, resignificando estéticas desde una sensibilidad fresca y cargada de emociones.

Un concierto íntimo y emotivo

Cristóbal Gacitúa y Los Pensamientos Ajenos prometen conectar con el público a través de una experiencia narrativa y emocional, por medio de un relato colectivo que ha ido construyendo durante su formación artística.

A partir de conceptos como la identidad y la memoria colectiva, el cantautor utiliza el amor como una fuerza transformadora, revisitando melodías tradicionalmente asociadas al kitsch para dotarlas de nuevos significados, emoción y cercanía generacional, en un ejercicio que dialoga tanto con la tradición como con el presente de la música chilena.

Coordenadas del evento

Cristóbal Gacitúa y Los Pensamientos Ajenos se presentarán el viernes 6 de marzo de 2026, a las 19:30 horas, en Sala Master (Av. Miguel Claro 509, Providencia, Santiago). La preventa exclusiva para “los más fieles” comenzará el 9 de febrero y tendrá un valor de $6.000.