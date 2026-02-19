Home Vanguardia "cristóbal gacitúa y los pensamientos ajenos: canción chilena cont..."

Cristóbal Gacitúa y Los Pensamientos Ajenos: canción chilena contemporánea, memoria y emoción en Sala Master

La instancia se configura como un hito artístico y simbólico, articulando un relato sonoro que dialoga con el cotidiano nacional, la identidad y la emoción compartida.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
Cristóbal Gacitúa y Los Pensamientos Ajenos: canción chilena contemporánea, memoria y emoción en Sala Master

Cristóbal Gacitúa y Los Pensamientos Ajenos presentarán en Sala Master el espectáculo más grande y significativo de su trayectoria artística. El concierto, programado para el próximo 6 de marzo de 2026, se concibe como un recorrido integral por la evolución del proyecto y su particular reinterpretación de la canción chilena contemporánea, entrelazando romanticismo, política y cotidianidad.

La instancia se configura como un hito artístico y simbólico, articulando un relato sonoro que dialoga con el cotidiano nacional, la identidad y la emoción compartida.

A través de un repertorio que recorre todas las etapas del proyecto -desde sus inicios ligados al indie y el pop de guitarras hasta su consolidación actual-, el artista propondrá una relectura de baladas, boleros y formas populares, resignificando estéticas desde una sensibilidad fresca y cargada de emociones.

Un concierto íntimo y emotivo

Cristóbal Gacitúa y Los Pensamientos Ajenos prometen conectar con el público a través de una experiencia narrativa y emocional, por medio de un relato colectivo que ha ido construyendo durante su formación artística.

A partir de conceptos como la identidad y la memoria colectiva, el cantautor utiliza el amor como una fuerza transformadora, revisitando melodías tradicionalmente asociadas al kitsch para dotarlas de nuevos significados, emoción y cercanía generacional, en un ejercicio que dialoga tanto con la tradición como con el presente de la música chilena.

Coordenadas del evento

Cristóbal Gacitúa y Los Pensamientos Ajenos se presentarán el viernes 6 de marzo de 2026, a las 19:30 horas, en Sala Master (Av. Miguel Claro 509, Providencia, Santiago). La preventa exclusiva para “los más fieles” comenzará el 9 de febrero y tendrá un valor de $6.000.

Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Internacional
Comienza paro de 24 horas en Argentina: Aerolíneas chi...

El paro está organizado por el sector del transporte, empleados de la administración, además de comerciantes, de un total de 13 sindicatos que ya anunciaron su respaldo en rechazo a la reforma laboral de Javier Milei, por lo que se espera que durante la jornada se vean afectados muchos de los servicios esenciales.

Leer mas
Nacional
Motociclista muere luego de ser chocado en Lo Prado: e...

El hecho ocurrió cerca de las 2:00 horas, específicamente en el kilómetro 1.3 en dirección al poniente. Según información preliminar, el automóvil impactó por alcance a la motocicleta.

Leer mas
Triunfo
Tabilo remontó ante Passaro y se instaló en los cuarto...

Tras ceder el primer set, el tenista nacional levantó paulatinamente su nivel ante el lucky loser italiano y sacó adelante un complejo partido. En la ronda de los 8 mejores, se medirá con el verdugo de Cristian Garin.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
4
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/