Cuadrado y polémica por los “body scan”: “La coordinación podría haber sido mejor”

El subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, se refirió este lunes a la polémica provocada por la decisión de prohibir el uso de las “body scan” en los recintos penitenciarios, para controlar y registrar a los visitantes, determinación que posteriormente se dejó sin efecto.



La autoridad de Salud, en declaraciones a Radio Cooperativa, manifestó que “creo que la coordinación (entre los ministerios de Salud y Justicia) podría haber sido mejor. De eso no hay ninguna duda”.



La medida buscaba no utilizar estos dispositivos, señalando que su uso “puede acarrear problemas de salud a largo plazo”, debido a la tecnología de radiación ionizante que poseen.



Cuadrado sostuvo que “hay que recordar que las radiaciones ionizantes, que son las de rayos X, son un potencial factor de riesgo para el desarrollo de una serie de cánceres y por eso el Ministerio de Salud tiene una serie de normativas y fiscalizaciones para supervisar el uso racional de este tipo de instrumentos”.



Afirmó que “parte de lo que hemos planteado es este trabajo de una mesa intersectorial con el Ministerio de Justicia, precisamente para revisar cuáles son las alternativas que tenemos disponibles y cuál es el horizonte de implementación. En ningún caso lo que esperamos es levantar de un momento a otro estas medidas”.



Explicó que la medida busca “generar un camino que nos permita asegurar el adecuado control de ingreso de armas y estupefacientes, que no se pueden ingresar, y resguardar la seguridad de los centros penitenciarios, pero también compatibilizarlo con la seguridad de las personas”.



El subsecretario aclaró que “el tema de la radiación repetida a las personas que ingresan múltiples veces a un centro penitenciario, habitualmente visitas, es lo que puede ser problemática”.



“En esta materia particular, nos parece muy importante escuchar también lo que ha surgido en los últimos días. Nosotros advertimos de que el mensaje que habíamos dado no fue recibido como esperábamos, en el sentido que en ningún caso esto buscaba o pretendía hacer una prohibición del uso actual de los 12 ‘body scan’ que están en uso en el país, sino que era un trabajo en el cual íbamos gradualmente a hacer un plan que nos permitiera mejorar las tecnologías disponibles para no suponer un riesgo para la población”, agregó.



Recalcó que “existen alternativas de radiación no ionizante” para reemplazar los aparatos existentes en la actualidad.



“De hecho, mucha gente se confunde y piensa que los ‘body scan’ son los detectores de metales. Los detectores de metales, que se utilizan habitualmente en controles de aeropuerto y en otros lugares, no son de radiación ionizante y, por lo tanto, son seguras”, añadió.