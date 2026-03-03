Home Triunfo "¿cuándo juegan?: horarios y dónde ver los partidos de chilenos en..."

¿Cuándo juegan?: Horarios y dónde ver los partidos de chilenos en el extranjero para la semana del 2 de marzo

Algunos futbolistas chilenos verán acción en distintas competiciones esta semana, como la Championship de Inglaterra, la Liga Profesional Argentina o La Liga española.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
¿Cuándo juegan?: Horarios y dónde ver los partidos de chilenos en el extranjero para la semana del 2 de marzo

Llega una nueva semana y en las diferentes ligas del extranjero habrá varios partidos, los cuales contarán con la presencia de algunos futbolistas chilenos.

Para seguir leyendo esta nota haz clic aquí, en el sitio web de Triunfo.

Source Texto: La Nación/Foto: X
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Vanguardia
VIDEO: El hombre con 400 tortugas en el jardín afirma ...

Renato Gobbetto, nacido en Treviso en 1964, exbanquero ahora jubilado, es un reconocido criador aficionado de tortugas. Tiene una pasión decididamente fuera de lo común: vive con 400 tortugas. Y desde que ya no va a la oficina, “son las más felices, me tienen todo para ellas” La historia comienza en 2009, cuando él y su mujer compran una casa con jardín.

Leer mas
Nacional
Diputado Bianchi aborda tensión política y valida male...

El parlamentario sostuvo que “efectivamente hay una manifiesta molestia del electo Presidente Kast a una situación donde no se ha transparentado del todo, donde no se ha dicho la verdad, y eso, bueno, provocó lo que provocó”.

Leer mas
Viajes
Qué hacer en Santiago: descubre los panoramas en Parqu...

Parque Aventura ofrece experiencias ideales para disfrutar en familia o con amigos y sumar adrenalina en tu viaje sin salir de Santiago.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
15
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/