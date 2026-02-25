Cuba anuncia muerte de cuatro tripulantes de una lancha civil de Estados Unidos

Home Internacional "cuba anuncia muerte de cuatro tripulantes de una lancha civil de ..."

Según se informó, la embarcación, con matrícula del estado de Florida, “se aproximó” a las aguas territoriales cubanas “a una milla náutica al noreste del canalizo El Pino, en Cayo Falcones, en el municipio Corralillo”.

Patricia Schüller Gamboa
El Ministerio del Interior de Cuba anunció este miércoles la muerte de cuatro tripulantes de una embarcación estadounidense tras un tiroteo con las fuerzas de seguridad cubanas cerca de la costa, en aguas cercanas a la provincia de Villa Clara.

Tras ello, una unidad de las Tropas Guarda fronteras de la isla compuesta por cinco personas solicitó una identificación a sus integrantes.

“Desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos que provocaron que el comandante de la embarcación cubana, resultara lesionado”, detalló en un comunicado el ministerio, agregando que, en consecuencia, cuatro tripulantes de la lancha murieron y otros seis recibieron asistencia médica tras resultar heridos.

Las autoridades abrieron una investigación para esclarecer los hechos. “Ante los actuales desafíos, Cuba ratifica su voluntad de proteger las aguas territoriales, teniendo como base que la defensa nacional es un pilar fundamental para el Estado cubano a favor de la protección de su soberanía y la estabilidad en la región”, aseguraron.

Source Texto: Aton/Europa Press/Foto: Aton
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Patricia Schüller Gamboa
