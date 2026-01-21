Home Economía "cuentas de la luz bajarán tras corrección de error tarifario de l..."

Cuentas de la luz bajarán tras corrección de error tarifario de la CNE

Las correcciones en las cuentas eléctricas no serán homogéneas y variarán por comuna. Según los cálculos del académico de la Universidad de Santiago de Chile, Humberto Verdejo, en Santiago la disminución será de 0,25%, cifra similar a la de Maipú, Ñuñoa, Macul, Las Condes, Lo Barnechea, Providencia y Pudahuel.

Eduardo Córdova
Con la publicación del nuevo decreto tarifario, el Gobierno dio un paso para corregir los sobrecostos en las cuentas de la luz, luego de que el Diario Oficial informara el decreto del Ministerio de Energía que fija los cargos de Precio Nudo Promedio (PNP) para el primer semestre de este año, medida destinada a subsanar un error metodológico de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

El desacierto técnico tuvo consecuencias políticas, ya que terminó impactando al Gobierno del presidente Gabriel Boric.

Con el paso de los días se confirmó la salida del entonces ministro de Energía, Diego Pardow, y del secretario ejecutivo de la CNE, Marco Mancilla.

En tanto, Buin registrará una rebaja de 3,6%, mientras que Puente Alto y San Bernardo alcanzarán una baja de 3,2%. Estos ajustes deberían reflejarse en las boletas a partir de este miércoles.

El proceso contó con el visto bueno de la Contraloría General de la República (CGR), aunque con precisiones.

El organismo indicó que las correcciones “se efectúan solo respecto de la inconsistencia metodológica” producida entre la vigencia del decreto N° 7T, de 2024, y el decreto N° 14T, de 2025, ambos del Ministerio de Energía, sin incluir diferencias generadas con anterioridad.

La CGR también precisó el origen técnico del error, señalando que la inconsistencia se relaciona con la aplicación de la variación del IPC y el uso de la tasa de interés corriente, lo que obliga a ajustar la resolución exenta N° 379, de 2023, de la CNE, al replicar dicho desacierto.

Desde el Ejecutivo aclararon que la devolución establecida en este decreto no está vinculada al error de cálculo informado por Transelec, el cual siguió un proceso distinto y cuyos cargos ya se encuentran aplicados.

Source Texto: La Nación / Foto: Aton (referencial)
10
