Daniela Colett habla sobre su relación con Eduardo Vargas y revela infidelidades: “Me decía que era fea”

Sorpresa causó una íntima confesión de Daniela Colett en el reality de Canal 13, “¿Ganar o Servir?”, luego de entregar detalles sobre su relación con el futbolista de la selección chilena, Eduardo Vargas.

Todo ocurrió en medio de una conversación con Faloon Larraguibel, en la que ambas participantes abordaron las infidelidades que sufrieron por parte de sus exparejas, correspondientes a Vargas y Jean Paul Pineda.

“¿Qué buscan estos hombres? Teniendo mujeres guapas, trabajadoras, buenas mamás, y andan por aquí y por allá agarrando a cualquiera. No les interesa”, comentó en un momento Larraguibel, según consignó La Cuarta.

Luego, Colett profundizó sobre su romance con “Turboman”, con quien tiene tres hijos en común. “Mi ex lo mismo, seguramente le escribió a todo el mundo. Pero así son, infelizmente. Mi ex se agarraba a cualquiera, no sabes de lo que yo me enteré después que me separé de él”, indicó.

Asimismo, relató algunas incómodas situaciones que vivió durante su relación con el jugador de La Roja, señalando que “eso te da un bajón. Piensas: ¿soy mala mujer? ¿soy tan horrible? A mí me decía que era fea, no podía usar bikinis, íbamos a cenar y se enojaba por mi ropa y tenía que cambiarme para estar al lado suyo”.

“Mi mayor miedo era separarme por los niños, hasta que me separé y vi que los niños solos eran mucho más felices y sanos que con él”, sostuvo Daniela.