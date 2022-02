Data Influye: Izkia Siches es la futura ministra mejor evaluada

A poco más de un mes para que asuma el Presidente electo, Gabriel Boric, este miércoles se dieron a conocer los resultados de la última encuesta Data Influye, elaborada por la consultora de opinión pública Tú Influyes.



El estudio abordó la percepción ciudadana frente a la contingencia política, la crisis sanitaria del Covid-19, la Convención Constitucional y los nombramientos de los ministros del próximo gobierno.



Respecto a este último punto, Izkia Siches, designada en el Interior, encabeza los futuros ministros mejor evaluados con un 73% de los apoyos, seguida de Mario Marcel en Hacienda (68%), Giorgio Jackson en Sepgres (65%) y Camila Vallejo en la vocería de Gobierno (62%).



A su vez, Vallejo aparece como la próxima ministra más conocida con un 96%. Por el contrario, Javiera Toro en Bienes Nacionales y Antonia Orellana en Mujer y Equidad de Género aparecen como las menos conocidas, con 19% y 22% respectivamente.



Además, el 41% de las personas tiene altas o muy altas expectativas para el primer año de la administración de Boric, mientras que el 52% exhibió confianza o mucha confianza en el futuro gabinete.



El 25% de los participantes cree que el primer proyecto que debería impulsar el próximo gobierno es la intervención de barrios donde se concentra el narcotráfico, mientras que un 28% considera que la primera tarea de Siches en Interior debe ser detener el flujo irregular de migrantes.

CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL



En relación a la Convención Constitucional, un 77% de los encuestados dice estar interesado o muy interesado en su desarrollo, mientras que un 51% asegura que el trabajo ha estado por debajo de sus expectativas.



En tanto, un 44% tiene confianza o mucha confianza en que se logrará redactar una Constitución que sea aprobada por la mayoría del país.



Sobre la nueva Mesa Directiva, compuesta por María Elisa Quinteros y Gaspar Domínguez, un 23% dice no conocerla y un 30% la evalúa de la misma forma que a la compuesta por Elisa Loncón y Jaime Bassa.



En materia de Covid-19, un 53% dice tener poca o ninguna confianza en la información entregada por el Gobierno, mientras que el 49% considera que usar el transporte público es la situación que implica mayor riego de contagiarse con la variante Ómicron. En tanto, un 24% opina que no se debería obligar a los no vacunados a inocularse.



Además, el 37% cree que el principal legado del Presidente Sebastián Piñera Piñera es el proceso de vacunación, mientras que el 41% opina que el Mandatario no dejará legado alguno.