Daza admitió que existen ofrecimientos desde el equipo de Kast

El viceministro de Economía en Argentina, José Luis Daza, admitió que existen ofrecimientos desde el equipo del Presidente electo, José Antonio Kast, para ocupar un cargo su próximo gobierno.



Según informó Emol, en conversación con el programa de streaming argentino “Las Tres Anclas”, Daza afirmó que “me ofrecieron algunos cargos”.



El economista, quien es hermano de la exsubsecretaria de Salud, Paula Daza, dijo que atraviesa por un gran momento profesional gracias a su puesto en la administración de Javier Milei.

“Dejame decir una cosa… desde mi punto de vista y lo que ha sido mi vida profesional, esto es lejos lo más importante que he hecho en mi vida, este es lejos el proyecto más importante que he hecho en mi vida. Y este grupo es el grupo más extraordinario con el que ha trabajado en mi vida”, manifestó.



Añadió que “la Argentina es algo muy especial… esto es un proyecto épico. Lo que quiero decir… no sé cómo expresarlo, o sea, estoy muy emocionado”.



Las declaraciones de José Luis Daza se dan en la misma jornada en que José Antonio Kast viajó a Argentina para reunirse con el mandatario, Javier Milei.