De la Carrera aceptó disculpas de nutricionista que pidió “un like y me lo piteo”

El diputado republicano Gonzalo de la Carrera aceptó las disculpas del nutricionista que pidió “un like y me lo piteo”, mientras el parlamentario estaba internado en la Clínica Santa María. El profesional de una empresa externa fue desvinculado.



Mediante un video en su cuenta en Twitter, el diputado indicó que “he recibido una carta a través de mi correo institucional con las disculpas públicas de Sebastián de la Rosa L., nutricionista hasta hoy de la Clínica Santa María, quien amenazó mi vida, el día de ayer”.



“Le acepto sus disculpas esperando que su grave error nunca más se vuelva a repetir”, añadió.



“Hay que tener humildad para pedir disculpas. Quiero decirle también que me afectó mucho su amenaza de muerte, toda vez que estaba en una situación de mucha vulnerabilidad, habiendo estado recién operado de un tumor y, por lo tanto, en esas condiciones, es muy duro recibir una amenaza de muerte como la que tú hiciste”, agregó en el video.



“Te deseo lo mejor en tu futuro, espero que esto haya sido una enseñanza de vida y que nunca más las diferencias ideológicas que nos separan a los chilenos signifique que una persona puede ofrecerse para asesinar a otra persona porque piensa distinto”, concluyó.

