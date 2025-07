“Debiera darles vergüenza”: Alcalde Reyes hace dura crítica a Carabineros por detención de inspector municipal

El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, hizo una dura crítica a Carabineros después de la detención de un inspector municipal tras fiscalizar a un funcionario policial que supuestamente circulaba en motocicleta sin los papeles en regla.



Según denunció el jefe comunal en sus redes sociales, el carabinero de franco se negó a la fiscalización y el inspector le retiró las llaves de la motocicleta. El carabinero de franco pidió apoyo a su unidad y personal policial se llevó detenido al inspector “por robo”. Hasta el momento no hay una versión de Carabineros.



En un video, el alcalde Reyes informó a los vecinos de la comuna “una noticia muy triste, la verdad es que hoy día no solo nos enfrentamos con los delincuentes, sino que también nos enfrentamos con el descriterio y la falta de proceder de parte de Carabineros”.



Luego contó que “mientras nos encontrábamos desarrollando los operativos de control vehicular, precisamente por la cantidad de robos que han existido en el sector oriente, procedimos a la fiscalización de un funcionario activo de Carabineros, el cual se negó”.



“Y no sólo se negó, sino que además solicitó la colaboración de Carabineros, y como ustedes bien saben, cuando existe un robo pasan horas sin que lleguen, bueno, en cuestión de minutos llegaron funcionarios de Carabineros y terminaron llevándose preso al funcionario municipal”, añadió.



Según el jefe comunal, “esto es intolerable, impresentable. Paralelo a eso, de manera simultánea, teníamos un vecino víctima de un asalto, dos horas esperando la llegada de Carabineros, y aún así, hasta este minuto, aún no llegan”.



Reyes agregó que “les queremos decir a los floridanos que, al parecer, no sólo nos enfrentamos con los delincuentes, sino que también con el descriterio, con la irresponsabilidad de estas personas que malamente portan el uniforme de carabineros, debiera darles vergüenza”.



“Voy a pelear por todos y cada uno de los vecinos de La Florida y si tenemos que dar esta pelea solos., sin Carabineros, así lo vamos a hacer”, concluyó.



El inspector municipal estuvo detenido varias horas mientras se aclaraba la situación y al ser liberado declaró que “estábamos en una de las labores de fiscalización vehicular y en este caso se fiscalizó, él no quiso entregar los documentos, se le pidió amablemente y se identificó como carabinero”.



Luego, cuando llegó Carabineros en apoyo, “ellos quisieron tomarme detenido por el hurto de las llaves. Estoy afectado por todo lo que me pasó, estuve en el calabazo pero separado de los demás. Esto no fue justo porque estábamos con labores a la comunidad, tenemos un déficit de carabineros importante”.