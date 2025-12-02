Decretan alerta roja por incendio forestal en Limache: autoridades solicitaron evacuar dos sectores

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ordenó la evacuación del sector El Limachito y el Condominio Limache, en la comuna de Limache, Región de Valparaíso, debido a un incendio forestal que afecta la zona.

Para reforzar la evacuación de los residentes, se envió mensajería SAE a los vecinos.

“Recuerda actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta”, señalaron en redes sociales, recogió T13.

En plataformas digitales se viralizaron registros audiovisuales del incendio que continúa afectando el área.

Según información de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), la superficie afectada por el siniestro alcanza de manera preliminar las tres hectáreas.

En el lugar trabajan seis brigadas, dos técnicos, un avión cisterna y dos helicópteros de Conaf, además de voluntarios de Bomberos.

Senapred confirmó la declaración de alerta roja por el incendio y precisó que el siniestro “se encuentra cercano a vivienda de sector Los Laureles”.