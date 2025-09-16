Decretan duelo comunal por hermanos que murieron electrocutados en Villarrica

El Servicio Médico Legal entregó esta tarde a su padre los cuerpos de los dos hermanos de 13 y 15 años que fallecieron electrocutados mientras levantaban el mástil de la bandera de Chile.

La tragedia ocurrió en la localidad de Licán Ray, comuna de Villarrica, y ha generado una profunda conmoción en la Región de La Araucanía.

Los menores cursaban primero medio y octavo básico en el Colegio Humanidades de Villarrica. Desde el establecimiento señalaron que “acompañamos a su familia y seres queridos en este momento de profundo dolor”.

Además, informaron que el velorio se llevará a cabo en las dependencias del recinto y realizaron un llamado a colaborar con aportes económicos para el padre de los adolescentes.

El alcalde de Villarrica, Pablo Astete, decretó duelo comunal y anunció la suspensión del Desfile Oficial de Fiestas Patrias. En las redes sociales de la municipalidad expresó: “Lamentamos profundamente lo ocurrido con los hermanos, fallecidos trágicamente.

Como representante de la comunidad de Villarrica, he decretado duelo comunal, en su memoria, estudiantes del Colegio de Humanidades del Sagrado Corazón de Jesús”.

La madre de los menores también resultó afectada en el accidente, ya que participaba en la instalación del mástil cuando recibió una descarga eléctrica. Tras ser atendida de urgencia, logró sobrevivir, aunque se encuentra en estado grave y con pronóstico reservado en el Hospital de Villarrica.