Home Nacional "decretan prisión preventiva para el comerciante que apuñaló a un ..."

Decretan prisión preventiva para el comerciante que apuñaló a un funcionario municipal en Barrio Meiggs

Se trata de un ciudadano venezolano en situación migratoria irregular, quien en 2023 cumplió una condena por lesiones, además de 541 días de presidio por abuso sexual contra menor de 14 años.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
Decretan prisión preventiva para el comerciante que apuñaló a un funcionario municipal en Barrio Meiggs

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para el comerciante imputado por apuñalar a un funcionario municipal, en medio de una fiscalización realizada en el Barrio Meiggs. El hombre fue formalizado por homicidio frustrado.

Se trata de un ciudadano venezolano en situación migratoria irregular, quien en 2023 cumplió una condena por lesiones, además de 541 días de presidio por abuso sexual contra menor de 14 años, recogió Radio Biobío.

El imputado también mantenía antecedentes por violencia intrafamiliar y amenazas, lo que fue considerado por la Fiscalía para la solicitud de la medida cautelar.

La Fiscalía fijó un plazo preliminar de investigación de 70 días, durante los cuales se reunirán los antecedentes sobre el ataque.

“Los antecedentes que mantenemos dan cuenta de que la víctima mantiene lesiones de carácter grave. Lo que nosotros alegamos en la audiencia es que el imputado ocasionó una lesión a la víctima que es (…) potencialmente factible de provocar la muerte. De ahí la tesis que sostenemos de que esto es un homicidio frustrado”, señaló el fiscal adjunto de la Fiscalía Flagrancia Centro Norte, Luis Contardo Zuñiga.

Cabe señalar que el ataque ocurrió durante una fiscalización frente al Barrio Meiggs, donde un funcionario de la Dirección de Prevención y Seguridad de la Municipalidad de Santiago fue apuñalado.

Según informó la casa edilicia, el inspector sufrió una herida cortopunzante en el costado izquierdo y fue trasladado a la Posta 3, mientras que un segundo funcionario resultó con contusiones en una pierna y un brazo.

Source Texto: La Nación / Foto: Municipalidad de Santiago
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Conaf confirmó reapertura del circuito de la tragedia ...

Esta reapertura contempla medidas estrictas para procurar el resguardo tanto a los visitantes como al personal. Se ha implementado un sistema de trazabilidad que incluye un aforo máximo de 100 personas diarias, circulación unidireccional y registro obligatorio en la Guardería Coirón.

Leer mas
Triunfo
Los primeros movimientos en el fútbol chileno tras el ...

Algunos jugadores destacados ya se despidieron de sus equipos luego del término del torneo, y además, un club confirmó la salida de su entrenador.

Leer mas
Nacional
Bombero provocó incendio forestal en La Cruz: Fue desv...

En una nota oficial, Bomberos declaró que “con profunda preocupación y sentido de responsabilidad, comunicamos que el incendio forestal ocurrido en el sector El Naranjal de Pocochay fue originado de manera intencional. Tras las primeras diligencias de investigación, se determinó que la acción fue cometida por un voluntario perteneciente a nuestra institución”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
14
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/