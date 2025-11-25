Home Nacional "decretan prisión preventiva para médico acusado de golpear a cond..."

Decretan prisión preventiva para médico acusado de golpear a conductor tras discusión en Iquique

El fiscal de Iquique, Gonzalo Valenzuela, señaló que los hechos ocurrieron el domingo a las 7:40 horas, cuando el médico cirujano E.S.S.V., chileno de 45 años, conducía su vehículo y comenzó una discusión por motivos viales con el conductor de otro automóvil.

Decretan prisión preventiva para médico acusado de golpear a conductor tras discusión en Iquique

En prisión preventiva quedó un médico acusado de protagonizar una violenta agresión y efectuar disparos en la vía pública, en medio de una discusión con otro conductor en la ciudad de Iquique.

En ese momento, “chocó deliberadamente el vehículo de la víctima, provocando daños en su parte trasera y una puerta, para luego agredirlo con golpe de puño y patadas”, recogió Emol.

El persecutor añadió que el imputado habría tomado una pistola desde su automóvil y realizado varios disparos al aire, afirmando: “Además, se acusa que el imputado tomó desde su vehículo una pistola y realizó varios disparos injustificados al aire, dándose a la fuga sin prestar ayuda ni dar aviso a las autoridades”.

Su detención se concretó en la clínica donde trabajaba, luego de un operativo de Carabineros, quienes incautaron una pistola a fogueo de 9 mm con cinco cartuchos en su interior.

