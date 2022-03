Defensa de Martínez busca asegurar presencia de abogado cuando lo interrogue Rutherford

La defensa del general (r) Ricardo Martínez seguirá buscando asegurar la presencia de un abogado en el interrogatorio que la ministra Romy Rutherford deberá realizar en el domicilio del uniformado en Lo Curro.



Este lunes, la Corte Marcial aprobó parte del recurso de amparo presentado el jueves pasado por el abogado Juan Carlos Manríquez. Por lo cual, la ministra en visita del tribunal militar deberá tomarle declaración en su hogar.



Esta determinación fue tomada por fallo dividido, tres votos contra dos, y solamente aceptó la ya mencionada parte del recurso, desestimando las que buscaban impedir una eventual detención por no presentarse a declarar el jueves pasado, ni el requerimiento para comparecer en presencia de un abogado.



Este último punto sigue sin dejar conforme a la defensa del excomandante en jefe del Ejército, y quieren seguir intentando conseguir que un defensor esté presente en el momento del interrogatorio. De acuerdo a Biobío, la solicitud es inédita.



Así, Manríquez aseguró que no descarta acudir a la Corte Suprema en busca de una contestación positiva. “Las preguntas cerradas, impertinentes, fuera del marco autorizado de hechos y normas, además sobre supuestos que usted no puede controlar, pueden conducir a una respuesta riesgosa y eso aumenta el error judicial”, manifestó.



“El señor Martínez no está pidiendo ningún privilegio, que se aplique la ley. Si otros no lo han hecho será problema de otros”, reiteró.