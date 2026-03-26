Defensa de Nicolás Zepeda confirma que apelarán ante la Corte de Casación tras condena a cadena perpetua

El chileno Nicolás Zepeda fue declarado culpable este jueves por el crimen de su exnovia, Narumi Kurosaki. Fue condenado a cadena perpetua por la Corte de Apelaciones de Lyon, en Francia. El caso se remonta a 2016 y el cuerpo de la joven nunca fue hallado.

El veredicto estableció la culpabilidad por asesinato con premeditación y sorprendió por su severidad. La Fiscalía había solicitado 30 años de cárcel.

Los abogados del acusado reaccionaron con dureza frente a la sentencia y confirmaron que recurrirán ante la justicia francesa mediante un recurso de casación.

“Han castigado a Nicolás Zepeda por haber osado responder a la condena contra él y haber ganado en casación”, afirmó el abogado Sylvain Cormier, recogió Radio Cooperativa.

El jurista sostuvo además que su defendido “recibe una pena que lo equipara a asesinos en serie y terroristas”. Calificó la decisión como “absolutamente injusta e injustificada”.

Durante todo el proceso, la defensa insistió en la existencia de duda razonable y solicitó la absolución.

En la motivación de la sentencia, el presidente del tribunal subrayó que “la muerte de Narumi Kurosaki es cierta”. Esto pese a que el cuerpo de la joven nunca ha sido encontrado, uno de los elementos más debatidos del caso.

La resolución marca el cierre del tercer juicio en Francia contra el chileno, luego de que dos condenas anteriores de 28 años fueran anuladas por el Tribunal Supremo debido a un defecto de forma.