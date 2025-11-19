Definen coordinación de Chile Vamos con republicanos con miras al balotaje

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, reveló este miércoles los nombres de quiénes estarán a cargo de coordinar la incorporación de Chile Vamos al comando de la candidatura de José Antonio Kast con miras al balotaje del 14 de diciembre.

Según informó Emol, por la UDI estará Eduardo Cretton, diputado electo por La Araucanía; mientras que por RN será Luis Pardo, quien se ganó un cupo en la Cámara por Valparaíso.



En representación del Partido Republicano estará Martín Arrau, jefe de campaña y uno de los asesores más cercanos de Kast.

Este martes se reunieron por primera vez los presidentes de Chile Vamos con Arturo Squella. A la cita llegaron Guillermo Ramírez (UDI), Rodrigo Galilea (RN) y Juan Manuel Santa Cruz (Evópoli).



El presidente de RN, Rodrigo Galilea, tras la cita con Squella, sostuvo este martes que “quedamos simplemente, además de la declaración de total apoyo en esta segunda vuelta, naturalmente que tenemos que coordinarnos y cada partido va a poner un coordinador para todo lo operativo y territorial que es necesario en esta campaña. Es una campaña muy breve y por lo tanto, todo lo territorial es particularmente importante”, consignó el medio citado.

Por su parte, Guillermo Ramírez, timonel de la UDI, dijo que la abanderada oficialista, Jeannette Jara, no puede ganar y “por eso el domingo en la noche anunciamos que apoyaríamos a José Antonio Kast y hoy estamos trabajando en conjunto, directamente con el presidente del Partido Republicano para coordinar el trabajo territorialmente y programáticamente”.

